Impresionantes videos de la granizada de este viernes en Bogotá: reportan vías inundadas

Una tarde pasada por agua en Bogotá, es lo que se registró este viernes. De acuerdo con el Idiger está lloviendo con fuerza en varias zonas de la ciudad.



Usaquén

Chapinero

Santa Fe

San Cristóbal

Los Mártires

Antonio Nariño

Rafael Uribe Uribe

La entidad recomendó a los habitantes salir con tiempo, llevar impermeable y mantener precaución en las vías inundadas por el agua.

¡PILAS! Alcalde @CarlosFGalan, fuertísimo aguacero por el norte de Bogotá con granizo. No para de llover. Hay que estar atentos para activar los sistemas de emergencia. La última vez murió un hombre ahogado en su carro en un canal de lluvias en la Capital. pic.twitter.com/zJwEtuJklj — Martha Peralta Epieyú (@marthaperaltae) November 21, 2025