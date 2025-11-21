Actualizado: 21 de nov, 2025
Blu Radio Regiones Bogotá Impresionantes videos de la granizada de este viernes en Bogotá: reportan vías inundadas
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Una tarde pasada por agua en Bogotá, es lo que se registró este viernes. De acuerdo con el Idiger está lloviendo con fuerza en varias zonas de la ciudad.
La entidad recomendó a los habitantes salir con tiempo, llevar impermeable y mantener precaución en las vías inundadas por el agua.
¡PILAS! Alcalde @CarlosFGalan, fuertísimo aguacero por el norte de Bogotá con granizo. No para de llover. Hay que estar atentos para activar los sistemas de emergencia. La última vez murió un hombre ahogado en su carro en un canal de lluvias en la Capital. pic.twitter.com/zJwEtuJklj— Martha Peralta Epieyú (@marthaperaltae) November 21, 2025
Fuerte aguacero con granizo a esta hora en el sector del Campin de @Bogota.@IDIGER pic.twitter.com/Ga5RnHhobg— Al Día Noticias con John Didier Rodríguez Marín (@AlDiaNoticiasJD) November 21, 2025