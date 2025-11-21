Buscan en Neiva al conductor que atropelló a un perro y luego huyó

Hay indignación en Neiva, luego de que el conductor de un vehículo atropellara a un perro en el barrio Nueva Granada y huyera del lugar sin prestarle asistencia al animal.

El momento exacto del siniestro vial quedó registrado en un video de una cámara de seguridad, en el que se observa cómo el conductor de la camioneta atropella y arrastra varios metros al perro. A pesar de pasar con el vehículo sobre el cuerpo del animal, el responsable continúa su marcha como si nada hubiera ocurrido.

“Una vez conocida la noticia por redes sociales, donde se observa que un canino es accidentado por un vehículo, personal de la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental llegó hasta el sitio del accidente, donde se realizaron labores de vecindario. Posteriormente, con los videos se logra establecer la marca y las placas de la camioneta que ocasionó el accidente”, señaló el comandante (e) de la Policía Metropolitana de Neiva, teniente coronel Alex Andrés Muñoz Ausecha.

Aunque los vecinos del sector trataron de auxiliar al perro, este murió minutos después, debido a la gravedad de las heridas. Los propietarios del animal ya presentaron la respectiva denuncia ante la Fiscalía.

“Los uniformados orientaron al dueño del canino para que interponga la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación por maltrato animal, dado que el perro falleció en el lugar del accidente sin que el conductor le prestara ningún tipo de asistencia”, informó el comandante (e) de la Policía Metropolitana de Neiva.

A la fecha, ya son ocho los casos de maltrato animal denunciados en Neiva, y cinco personas han sido capturadas. Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a respetar la vida y el bienestar de los seres sintientes.