En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Universidad Nacional
Verónica Alcocer
Maduro
Liga colombiana

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Buscan en Neiva al conductor que atropelló a un perro y luego huyó

Buscan en Neiva al conductor que atropelló a un perro y luego huyó

El hecho quedó grabado por una cámara de seguridad que muestra cuando el conductor de una camioneta atropella y arrastra al perro antes de darse a la fuga. El animal falleció a causa de las graves lesiones.

Publicidad

Publicidad

Publicidad