Armando Benedetti
Bombardeos contra disidencias
Taxistas ebrio
Jaime Esteban Moreno

Sociedad

Video revela a pareja en moto eléctrica arrastrando a un perrito en Barranquilla; hay indignación

Video revela a pareja en moto eléctrica arrastrando a un perrito en Barranquilla; hay indignación

La grabación, hecha por un ciudadano que transitaba por la zona, muestra que el perrito se encontraba visiblemente agotado.

