Video revela a pareja en moto eléctrica arrastrando a un perrito en Barranquilla; hay indignación

Un indignante caso de presunto maltrato animal ha generado rechazo en redes sociales tras ser registrado por un ciudadano en Barranquilla. Los hechos involucran a una pareja que se movilizaban en una motocicleta eléctrica y fueron captados arrastrando a un perrito que se encontraba atado con una correa.



Sobre el video del maltrato animal

La grabación muestra a un hombre y una mujer transitando en la moto mientras la mascota lucha visiblemente por mantener el paso a su lado. Según el registro, el animal se encontraba visiblemente agotado.

La pareja, al parecer, no mostró ninguna consideración por el estado de fatiga del animal. Aunque la ubicación exacta de los hechos no ha sido confirmada ni en que barrio de la ciudad fue, la grabación ha causado conmoción entre los usuarios en redes sociales y comunidad en general.

La grabación fue realizada con el propósito explícito de servir como material probatorio.

Vea el video aquí:

