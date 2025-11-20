Habilitan nuevo Centro de Detención Transitoria en Neiva

Con el traslado de 270 personas privadas de la libertad, la Alcaldía de Neiva puso en funcionamiento el nuevo Centro de Detención Transitoria CDT, una infraestructura con la que busca disminuir el hacinamiento y garantizar mejores condiciones de salubridad para los detenidos en la capital del Huila.

El hacinamiento donde funcionaba el anterior CDT alcanzó niveles críticos, lo que evidenciaba que la infraestructura no ofrecía las condiciones mínimas de seguridad para los detenidos.

“La necesidad de contar con una infraestructura adecuada para albergar a los detenidos era urgente. Nosotros teníamos un espacio que no cumplía ni con lo mínimo. Estaba diseñado para un máximo de 90 personas y llegó a tener más de 250. Ya estaba completamente colapsado, al punto de que la Policía nos advirtió que, de continuar realizando detenciones, no habría dónde llevar a los capturados”, señaló German Casagua Bonilla, alcalde de Neiva.

De acuerdo con las especificaciones técnicas la nueva infraestructura cuenta con siete celdas y capacidad para albergar hasta 500 detenidos. Además, cumple con lo dispuesto en la Ley 1709 de 2014 y en la sentencia SU 122 de 2022 de la Corte Constitucional.



Centro de detención en Neiva. Suministrada.

“Estamos entregando un centro con altos estándares de seguridad y condiciones técnicas adecuadas. Cuenta con siete celdas para 300 internos, además de espacios de entretenimiento, salas de audiencia, áreas administrativas y zonas para el encuentro de los detenidos con sus familias”, destacó José Ferney Ducuara, secretario de Gobierno de Neiva.

El funcionario, además, confirmó que se contempla, a corto plazo, aumentar el número de celdas de siete a diez. Para ello, se anunció la realización de obras complementarias en los próximos meses.

El CDT de Neiva, bajo la custodia de la Policía, recibe detenidos no solo de la capital huilense, sino también de 16 municipios del departamento.

“Con más de 50 efectivos asignados a este centro, reforzaremos la seguridad tanto de los internos como de la comunidad vecina de este sector”, afirmó el comandante (e) de la Policía Metropolitana de Neiva, teniente coronel Alex Andrés Muñoz Ausecha.

La nueva infraestructura cuenta con celdas individuales con paredes reforzadas, un sistema de cámaras internas y externas, sala de audiencias para agilizar los procesos judiciales, y mejoras integrales en salubridad, ventilación, higiene y seguridad. Además, incluye un área administrativa, inexistente en la antigua instalación, y un patio de sol, fundamental para garantizar los estándares de derechos humanos.