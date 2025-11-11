En vivo
Explota vivienda donde se almacenaba pólvora en Neiva: una persona murió

Explota vivienda donde se almacenaba pólvora en Neiva: una persona murió

La víctima mortal de la detonación, que afectó otras casas del sector, tenía 44 años.

