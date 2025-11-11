Explota vivienda donde se almacenaba pólvora en Neiva: una persona murió

Una persona murió y dos más resultaron heridas tras una explosión registrada hacia las 6:21 de la mañana de este martes en una vivienda en el barrio Las Acacias, sur de Neiva, donde se almacenaba pólvora.

Según información entregada por la Secretaría de Gestión del Riesgo, la detonación provocó daños en varias casas del sector.

En la atención de la emergencia participan 14 bomberos y cuatro máquinas del Cuerpo de Bomberos de Neiva, que trabajan en el control del incendio y en la evaluación de los daños ocasionados por la explosión.

“Desafortunadamente, sobre las 6:21 de la mañana nos reportaron una explosión e incendio en la carrera 28 con calle Primera. Por medio del Cuerpo Oficial de Bomberos se realizó la atención. El conocimiento que se tiene es que allí se almacenaba pólvora, material que suele usarse en esta época de Navidad, y que habría sido la causa de la explosión”, explicó la Secretaría de Gestión del Riesgo de Neiva.



La víctima de este lamentable hecho fue identificada como Luis Armando Herrera, de 44 años. Las dos personas heridas fueron trasladadas a centros hospitalarios de la capital del Huila.

“Lastimosamente, luego de una explosión que nos fue reportada a la línea de emergencia, al llegar al lugar de los hechos encontramos, al interior de una residencia, el cuerpo sin vida de una persona de sexo masculino. Una vez realizada la verificación por parte del personal antiexplosivos, se encontraron vestigios de pólvora almacenada y se está verificando si estaba siendo elaborada o fabricada de forma artesanal”, indicó el coronel Héctor Jairo Betancourt Rojas, comandante de la Policía Metropolitana de Neiva.

Para prevenir nuevos hechos como este, el comandante de la Policía Metropolitana de Neiva hizo un llamado a la ciudadanía a tomar conciencia sobre los riesgos de almacenar o fabricar pólvora de manera artesanal. Asimismo, señaló que se adelantan investigaciones para establecer la procedencia de la pólvora y la cantidad que se encontraba almacenada en la vivienda donde ocurrió la explosión.