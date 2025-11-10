Policía en Neiva tiene camionetas nuevas con recursos de la Tasa de Seguridad

La Alcaldía de Neiva entregó un nuevo parque automotor a la Policía Metropolitana, financiado con recursos de la Tasa de Seguridad. En total, son siete vehículos con los que se espera fortalecer la seguridad ciudadana y mejorar la capacidad operativa de esta unidad policial.

La inversión en esta entrega, que asciende a 2.100 millones de pesos, hace parte del recaudo de la Tasa de Seguridad, el cual supera actualmente los 3.300 millones de pesos.

“Nuestro compromiso es la recuperación de la seguridad. Por eso estamos entregando este parque automotor a nuestra Policía, para que cuenten con las herramientas necesarias. Hace un mes entregamos 15 motocicletas y hoy siete vehículos que, sin duda, son fundamentales para el trabajo de nuestros uniformados y el acompañamiento a los ciudadanos”, expresó Germán Casagua Bonilla, alcalde de Neiva.

El nuevo parque automotor está conformado por dos camionetas tipo patrulla uniformadas, destinadas a fortalecer la vigilancia en la ciudad; dos camionetas no uniformadas, una asignada a la Sijín y otra a la Sipol, que reforzarán las labores de investigación criminal e inteligencia.



Además, incluye dos CAI móviles, que ampliarán la presencia institucional, incrementarán los patrullajes y permitirán llegar con mayor rapidez a los barrios y comunas, y una patrulla uniformada tipo automóvil para el Grupo de Infancia y Adolescencia, que apoyará los operativos del plan de toque de queda establecido en la ciudad.

“Esta es una inversión importante para que nuestra Policía cuente hoy con un parque automotor renovado y de última tecnología, ambientalmente amigable, ya que cumple con la norma Euro 7, que reduce el consumo de combustible y contribuye a la protección del medio ambiente. Además, incorpora tecnología que permite enfrentar la delincuencia con mejores herramientas”, destacó José Ferney Ducuara, secretario de Gobierno de Neiva.

De acuerdo con las autoridades, estas nuevas herramientas permitirán aumentar la presencia policial en todas las comunas de la capital del Huila, especialmente en las zonas priorizadas como las comunas 4, 6, 7, 8 y 9.

“Con base en la planeación estratégica, en el mapa de calor y en la georreferenciación del delito, identificamos las comunas más afectadas. Hoy estamos focalizados en las comunas 6, 7, 8 y 9, y en la comuna 4, que corresponde al centro de la ciudad, donde debemos articular estrategias que permitan a los ciudadanos transitar tranquilos, sin miedo y con seguridad”, indicó el secretario de Gobierno de Neiva.

Además de estos vehículos, hace un mes se entregaron 15 motocicletas de alto cilindraje, junto con cascos, chalecos y equipos tecnológicos, todos adquiridos con los mismos recursos de la Tasa de Seguridad. También se logró la conformación del grupo Gaula en la ciudad.