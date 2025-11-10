En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Gobernador de Arauca
Crisis diplomática con EEUU
Jaime Esteban Moreno
UE-CELAC

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Policía en Neiva tiene camionetas nuevas con recursos de la Tasa de Seguridad

Policía en Neiva tiene camionetas nuevas con recursos de la Tasa de Seguridad

Son siete vehículos entregados a la Policía Metropolitana, con una inversión superior a los 2.200 millones de pesos, que permitirá fortalecer la capacidad operativa.

Publicidad

Publicidad

Publicidad