Neiva refuerza la seguridad con entrega de motocicletas a la Policía

Con una inversión superior a los 950 millones de pesos, la Alcaldía de Neiva entregó 15 motocicletas a la Policía Metropolitana, como parte de la primera gran dotación financiada con recursos de la Tasa de Seguridad.

Los vehículos estarán destinados al servicio de vigilancia, con el objetivo de fortalecer la capacidad operativa en sectores estratégicos de la ciudad.

“Son motocicletas de alto cilindraje que entran a formar parte de las zonas de atención, anteriormente llamadas cuadrantes, para fortalecer los patrullajes en los barrios y comunas de nuestra ciudad. Esto nos permitirá una mayor presencia policial, una respuesta mucho más rápida al ciudadano y garantizar una cobertura más amplia en materia de seguridad”, señaló José Ferney Ducuara, secretario de Gobierno de Neiva.

El paquete de movilidad se complementará en las próximas semanas con la entrega de siete vehículos y dos CAI móviles, también destinados a la Policía. Según el alcalde de Neiva, Germán Casagua Bonilla, todos los vehículos han sido adquiridos con recursos de la Tasa de Seguridad, una contribución ciudadana.



“Hoy estamos haciendo entrega de 15 motocicletas a la Policía. El próximo año entregaremos otras 15 más y, en un mes, siete vehículos y dos CAI móviles para fortalecer las labores de la SIJIN y el área de inteligencia de nuestra Policía, que nos han venido dando muy buenos resultados, especialmente en la desarticulación de bandas criminales”, afirmó el mandatario.

Desde el inicio del cobro de la Tasa de Seguridad en Neiva, se han recaudado más de 3.200 millones de pesos.

Con estos recursos, además de la reciente entrega de motocicletas, se logró la conformación de un grupo Gaula en la ciudad, lo que incluyó la adquisición de equipos tecnológicos, automóviles y motocicletas, con una inversión que superó los 500 millones de pesos.