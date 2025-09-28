En vivo
Blu Radio  / Salud  / Capturan en Neiva a pareja que fabricaba y vendía suplementos con insumos vencidos

Capturan en Neiva a pareja que fabricaba y vendía suplementos con insumos vencidos

La Fiscalía les imputó el delito de corrupción de alimentos y medicamentos agravado, luego de descubrir que distribuían los productos a varias ciudades de Colombia y hasta Ecuador.

Suplementos alimentarios
Suplementos alimentarios
Foto: Image FX
Por: Alejandra Bello
|
Actualizado: 28 de sept, 2025

Hilver Franco Montero y la ciudadana ecuatoriana Alba Esperanza Benavidez Rocero fueron la pareja capturada, señalados de producir y vender medicamentos y suplementos deportivos de manera ilegal en Neiva, departamento del Huila.

De acuerdo con la Fiscalía, estos productos eran elaborados en una vivienda sin medidas de salubridad, usando insumos vencidos y sustancias sin registro sanitario.

En el lugar encontraron casi cuatro mil frascos de suplementos, decenas de bultos de lactosa, cajas con frascos, tapas y etiquetas, además de máquinas para preparar y empacar los productos.

De acuerdo con la investigación, la pareja ofrecía los suplementos a través de plataformas digitales y los distribuía a droguerías, gimnasios y centros deportivos en varias ciudades del país, como Cartagena, Bucaramanga, Villavicencio, Ibagué y Popayán, e incluso en Ecuador.

La Fiscalía les imputó el delito de corrupción de alimentos y medicamentos agravado, cargos que no fueron aceptados. Un juez los envió a la cárcel y congeló uno de los inmuebles donde funcionaba esta actividad ilegal.

