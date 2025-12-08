Antioquia registra un 92 % menos de muertes por desnutrición infantil, según la Gobernación

En lo corrido de este año, en esta región del país, las muertes en niños menores de 5 años a causa de la desnutrición se han visto disminuidas en un gran porcentaje, según lo reveló Isabel Cristina Londoño Gómez, Gerente de la Unidad de Programas Sociales de la Gobernación de Antioquia, que aseguró que esto representa una reducción significativa comparada con el año inmediatamente anterior en el que perdieron la vida 14 niños menores de 5 años por falta de ingesta de alimentos.

Para continuar bajando la cifra a cero muertes, la gobernación de Andrés Julián Rendón, activó treinta y cinco programas dirigidos principalmente a ellos, que van desde la primera infancia hasta la adolescencia, así lo confirmó la gerente Londoño.

"Hemos llegado a más de veintiocho mil participantes, entre niños y niñas menores de cinco años, donde a través un acompañamiento interdisciplinario, realizamos encuentros educativos y visitas en el hogar, además de la entrega de un paquete alimentario mensual, prevenimos la desnutrición infantil", señaló, en medio de la rendición de cuentas de la entidad.

La gobernación de Antioquia ha impactado a más de 28.000 personas, entre niños y madres gestantes, a través de un acompañamiento interdisciplinario con nutricionistas, trabajadores sociales, psicólogos, pedagogos, artistas y educadores especiales se han realizado encuentros educativos y visitas en el hogar de las familias más vulnerables en los municipios, además; se han creado alianzas educativas logrando que más de 275 instituciones educativas tengan jornada extendida para que las madres gestantes y cabezas de hogar puedan estudiar.