Medellín no reporta muertes por desnutrición aguda en el último año: tiene la tasa más baja del país

Una buena noticia: Medellín alcanzó la tasa más baja de desnutrición aguda infantil registrada en la ciudad. Según confirmó el alcalde Federico Gutiérrez, la cifra pasó de 1,1%, con la que comenzó su administración en enero de 2024, a 0,4% este año. En el último año, Medellín no registró muertes por desnutrición aguda.

El alcalde atribuyó este resultado a la recuperación y ampliación del programa Buen Comienzo y a estrategias como Nutrir para Sanar, Sanar para Crecer, con el que garantiza atención continua incluso fines de semana y vacaciones. Actualmente, estos programas llegan a 18.000 madres gestantes y niños en riesgo de Medellín.

El mandatario local destacó que, además, entre 2024 y 2025 no se ha reportado ninguna muerte por desnutrición en niños entre cero y cinco años, un cambio significativo si se compara con las cuatro muertes registradas en 2023, por los malos manejos de la administración pasada.

“Recordemos que antes de llegar nosotros a la administración, solo en el 2023, habían muerto cuatro niños por desnutrición. Ese tipo de programas como Buen Comienzo y muchos programas de estos que habían sido desfortalecidos, pero que además fueron también víctimas de la corrupción, fueron los determinantes de esas tasas tan altas de desnutrición”, afirmó.



Federico Gutiérrez también mostró los complementos nutricionales que se entregan directamente en los hogares con sello de la Alcaldía, incluida la leche especializada para madres gestantes y para niños entre 12 y 59 meses.

El alcalde fue crítico frente a la administración anterior y aseguró que las tasas altas de desnutrición en 2023 respondieron al desmantelamiento y la corrupción en Buen Comienzo durante la administración de Daniel Quintero. Sin embargo, recordó que la Fiscalía mantiene investigaciones abiertas y personas imputadas por ese caso.