Medellín no reporta muertes por desnutrición aguda en el último año: tiene la tasa más baja del país

Medellín no reporta muertes por desnutrición aguda en el último año: tiene la tasa más baja del país

Según el alcalde Federico Gutiérrez, la cifra pasó de 1,1%, con la que comenzó su administración en enero de 2024, a 0,4% este año. 

