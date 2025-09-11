Hospital Universitario de Santander e ICBF ayudarán a niños con desnutrición

En lo corrido de 2025, en Santander se han registrado 353 casos de desnutrición en menores de cinco años, de los cuales 151 corresponden al área metropolitana de Bucaramanga. Un reciente convenio entre el Hospital Universitario de Santander (HUS) y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) busca prevenir y atender la desnutrición en el departamento.

El programa, denominado Servicio integral para la atención y prevención de la desnutrición en Santander, beneficiará a 1.200 niños menores de cinco años en riesgo de desnutrición y a madres gestantes con bajo peso o sobrepeso en 27 municipios.

La estrategia incluye valoración nutricional, acompañamiento psicosocial, controles de salud, vacunación y la entrega mensual de mercados y bienestarina a las familias.

“En cada municipio tendremos un gestor comunitario que contactará a los beneficiarios, verificará que no hagan parte de otros programas del ICBF y los remitirá para la respectiva valoración”, explicó José Mauricio Cáceres Arismendi, apoyo de supervisión del convenio.

Los municipios priorizados incluyen Bucaramanga y su área metropolitana, Rionegro, El Playón, Lebrija, Barbosa, Vélez, Landázuri, La Paz, Bolívar, El Peñón, La Belleza, Málaga, Cerrito, Concepción, San Andrés, Santa Helena del Opón, entre otros.

El convenio comenzó en septiembre y se extenderá hasta diciembre con el propósito de llegar a las familias más vulnerables y reducir los índices de desnutrición en Santander.