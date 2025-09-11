Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Charlie Kirk
Metro de Bogotá
Ataque en Medellín
Asonada contra Ejército

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Hospital Universitario de Santander e ICBF ayudarán a niños con desnutrición

Hospital Universitario de Santander e ICBF ayudarán a niños con desnutrición

También se beneficiarán mujeres gestantes que presenten desnutrición u obesidad en Santander.

Blu Radio/
Menores con problemas de desnutrición, referencia
Foto: BLU Radio.
Por: Verónica Rincón
|
Actualizado: septiembre 11, 2025 08:17 a. m.

En lo corrido de 2025, en Santander se han registrado 353 casos de desnutrición en menores de cinco años, de los cuales 151 corresponden al área metropolitana de Bucaramanga. Un reciente convenio entre el Hospital Universitario de Santander (HUS) y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) busca prevenir y atender la desnutrición en el departamento.

El programa, denominado Servicio integral para la atención y prevención de la desnutrición en Santander, beneficiará a 1.200 niños menores de cinco años en riesgo de desnutrición y a madres gestantes con bajo peso o sobrepeso en 27 municipios.

La estrategia incluye valoración nutricional, acompañamiento psicosocial, controles de salud, vacunación y la entrega mensual de mercados y bienestarina a las familias.

“En cada municipio tendremos un gestor comunitario que contactará a los beneficiarios, verificará que no hagan parte de otros programas del ICBF y los remitirá para la respectiva valoración”, explicó José Mauricio Cáceres Arismendi, apoyo de supervisión del convenio.

Lea también:

  1. Hospital Universitario de Santander.jpg
    Blu Radio. Hospital Universitario de Santander //Foto: suministrada
    Santanderes

    Hospital Universitario de Santander lidera lucha contra la desnutrición infantil

Los municipios priorizados incluyen Bucaramanga y su área metropolitana, Rionegro, El Playón, Lebrija, Barbosa, Vélez, Landázuri, La Paz, Bolívar, El Peñón, La Belleza, Málaga, Cerrito, Concepción, San Andrés, Santa Helena del Opón, entre otros.

El convenio comenzó en septiembre y se extenderá hasta diciembre con el propósito de llegar a las familias más vulnerables y reducir los índices de desnutrición en Santander.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Bucaramanga

Santander

Desnutrición infantil

Hospital Universitario de Santander

Blu Radio