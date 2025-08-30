Desde Bucaramanga, el ICBF exige celeridad en la investigación por la muerte de Valeria Afanador

Desde Bucaramanga, la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Astrid Cáceres, lamentó profundamente la muerte de Valeria Afanador, una niña cuya trágica partida ha conmovido al país.

En sus declaraciones, destacó que, además de la tristeza por la pérdida de una vida tan valiosa, se brindará todo el apoyo psicológico posible a la familia de Valeria durante este doloroso proceso.

“Nos duele profundamente por todo lo que implica la humanidad. La pérdida de una vida joven es siempre una tragedia, y más aún cuando se trata de un caso tan sensible como el de Valeria”, expresó la funcionaria. Asimismo, enfatizó que el ICBF trabajará de cerca con la familia para brindarles el acompañamiento psicosocial necesario.

Cáceres también resaltó que confía en la labor de las autoridades investigativas, en especial de la Fiscalía, para esclarecer lo sucedido. “Es importante que se avance en la investigación y que se esclarezca este hecho que ha impactado al país”, añadió. La directora del ICBF resaltó que los equipos del instituto se unieron a la búsqueda de Valeria en Cajicá, y detalló que la primera hipótesis manejada por el PMU fue que la niña podría haber caído al río, aunque esta fue descartada después.

“Cuando descartamos esa hipótesis, tuvimos la esperanza de que Valeria aparecería sana y salva, pero lamentablemente el desenlace fue otro. Ahora corresponde a los investigadores aclarar lo sucedido, y confiamos en que la Fiscalía, con su unidad especializada en delitos contra niños y niñas, avanzará con celeridad en el proceso”, explicó Cáceres.

Además, la funcionaria destacó el trabajo de la Fiscalía en los últimos casos relacionados con la protección de menores, donde la actuación ha sido rápida y eficaz, sin embargo, pidió prudencia y respeto durante la investigación, señalando que especulaciones prematuras podrían revictimizar aún más a la familia.

“Nosotros siempre hemos estado dispuestos a brindar apoyo psicosocial, y en este caso en particular hemos ofrecido acompañamiento a los familiares cercanos que lo solicitaron. También nos hemos ocupado de los niños que tienen dudas y preguntas sobre lo ocurrido”, aseguró la directora del ICBF.

Cáceres cerró sus declaraciones subrayando que en momentos tan dolorosos como este, el país necesita verdad, justicia y reparación, y reafirmó el compromiso del ICBF de seguir apoyando a las víctimas y sus familias.