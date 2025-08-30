Gobernador de Cundinamarca, despierta dudas tras muerte de Valeria Afanador: pudo ser un asesinato

El hallazgo del cuerpo sin vida de Valeria Afanador, una niña de 10 años con síndrome de Down que estuvo desaparecida durante 18 días en Cajicá, mantiene conmocionado al país. Aunque las autoridades esperan el informe de necropsia de Medicina Legal, desde la Gobernación de Cundinamarca no descartan que se trate de un asesinato.



¿Asesinaron a Valeria? El misterio que encierra su hallazgo

En entrevista con Blu Radio, el gobernador Jorge Emilio Rey insistió en que existen dudas sobre las circunstancias del hallazgo. “Estamos esperando efectivamente el informe de necropsia. Ella en este momento está en Medicina Legal y se hará todo el trabajo forense que permita establecer si efectivamente Valeria permaneció durante 18 días en el río y se considera que esto fue un accidente o, como algunos creemos, que el cuerpo pudo haber sido dejado en algún paraje cercano a la institución educativa y que pudo haber existido aquí un hecho delictivo”, aseguró.

Rey también enfatizó en lo extraño de la ubicación del cuerpo: “Este es un punto en donde muchas veces se hizo inspección, en donde estuvieron los buzos trabajando. Este es un río que no es caudaloso, que no tiene más de 1,50 de profundidad ni más de siete metros de ancho, lo que hacía posible que la búsqueda permitiera encontrar el cuerpo en ese momento”.

Durante la entrevista explicó que se trató de un operativo intenso. “Doscientas personas, muchas de ellas expertas en búsqueda, en rescate, con caninos, con drones, con carabineros, con todas las herramientas posibles, no hallaron el cuerpo en donde un campesino simplemente pasando por el sector lo identifica. Aquí necesitamos respuestas”, recalcó.

Una llamada fue clave para encontrar el cuerpo de Valeria Afanador. Foto: Policía y redes sociales

Gobernador habló con el padre de Valeria

El gobernador reveló que mantuvo comunicación frecuente con la familia de la menor, especialmente con su padre, Manuel. “Ayer en la noche intenté establecer esa comunicación. Muy seguramente con todas estas circunstancias ellos se deshicieron del celular y no he tenido esa oportunidad. Sin embargo, yo hablé con Manuel, que es el padre, una hora antes de enterarnos del hallazgo del cuerpo. Nosotros veníamos hablando continuamente con él”, relató.

Según Rey, el acompañamiento institucional se mantuvo durante toda la búsqueda: “Siempre tuvo el acompañamiento de los organismos de respuesta. El trabajo de búsqueda y rescate fue absolutamente dedicado. Muy atento de contarnos cosas, nosotros igualmente establecer comunicación con él para manifestarle nuestra intención de seguir siempre aumentando la operación de búsqueda con mayor condición humana y con mayor número de personal”.

El mandatario también confirmó que la Policía Nacional reforzó las investigaciones. “El general Triana, director de la Policía Nacional, el día de ayer en la mañana nos había dicho que iba a encargar un cuerpo especializado de investigadores para que se sumaran también desde la dirección nacional a este propósito”, explicó.



Esperan claridad en las próximas horas

Rey recalcó que la necropsia será determinante. “Si el cuerpo de Valeria tiene señales de violencia, aquí sin duda estamos ante un homicidio. Y si efectivamente la necropsia arroja que Valeria estuvo sumergida estos 18 días en el río, pues cobrará más vigencia que fue un accidente”, dijo.

Finalmente, el gobernador expresó la necesidad de respuestas rápidas. “Aquí necesitamos esclarecer qué pasó, porque Valeria pudo llegar hasta el río, en qué condiciones llegó hasta ese sector. Ese es básicamente el reto que tenemos”, concluyó.