Cuerpo de Valeria Afanador estaba flotando en el río: revelan nuevos detalles del hallazgo

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, habló con Blu Radio y reveló nuevos detalles sobre el hallazgo del cuerpo sin vida de Valeria Afanador, la pequeña niña de 10 años que estaba reportada como desaparecida desde hace 18 día en Cajicá.

Este viernes, 29 de agosto, el gobernador confirmó vía redes sociales que Valeria fue encontrada en una zona contigua al río Frío. Sin embargo, explicó que en esa zona ya se había adelantado un recorrido e inspecciones desde el primer día.

En diálogo con Blu Radio, el mandatario local contó que el cuerpo de la niña estaba flotando en el río. Asimismo, el CTI de la Fiscalía informó que el hallazgo se dio luego de que un campesino avisara a las autoridades.

“La información que tenemos, preliminar, es que efectivamente estaba flotando; estaba allí en el río. Una circunstancia lamentable que, como digo, era un sitio tan cercano al punto de inicio de la búsqueda que no pudo haber estado frente a los ojos de todo y nunca haberla observado”, recalcó el gobernador Rey.

En ese sentido, insistió que “no se pudo pasar” el hecho de no ver a Valeria ahí, pues en las labores de búsqueda participó personal especializado y parte de la comunidad durante varios días.

“Es muy rara esta situación y esperamos el informe de la necropsia, que será esclarecedora para saber qué fue lo que pasó acá”, insistió.

Sobre las investigaciones, señaló que se manejaban algunas hipótesis y ya había indicios sobre lo que le puso pasar y si hubo o no responsables en este caso. Reveló que, incluso, se hicieron pruebas técnicas y se había programado un consejo de seguridad para ver cómo ampliar la capsula investigativa.

El gobernador añadió que, ahora, será el CTI de la Fiscalía el que se encargue del proceso y diligencias de inspección del cuerpo. Al terminar esto, será trasladado al Instituto Nacional de Medicina Legal.

Al respecto también se pronunció el abogado de la familia, Julián Quintana. Aseveró que, hasta el momento, no tienen más detalles.

“Mi infinito agradecimiento por mantener viva la esperanza en el caso de nuestra querida Valeria. Acabamos de recibir la dolorosa noticia y aún no contamos con mayores detalles. La Fiscalía me informa que al lugar ya llegó el grupo de criminalística del CTI para adelantar los procedimientos correspondientes. Una vez tenga información oficial, me pronunciaré”, escribió vía redes sociales.