Hallan el cuerpo sin vida de niña Valeria Afanador

Este viernes, 29 de agosto, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, confirmó que las autoridades encontraron el cuerpo sin vida de la pequeña niña Valeria Afanador, reportada como desaparecida hace más de 18 días.

A través de una publicación en X, el gobernador mencionó que el cuerpo de la niña de 10 años, quien tenía síndrome de Down, estaba en una zona cercana al río Frío.

"Con profunda tristeza y dolor de padre, debemos informar que, después de 18 días de intensa búsqueda, la niña Valeria Afanador fue encontrada sin vida en una zona contigua al río Frío. En el sector donde se realizó el hallazgo se habían adelantado recorridos e inspecciones desde el primer día de búsqueda, por lo que quienes participaron en ellas aseguran que resulta improbable que el cuerpo hubiese estado allí desde entonces", señaló.

"Este hecho tan doloroso, que hoy nos enluta, no quedará en la impunidad. ¿Qué puede pasar por la mente de alguien que arrebata abruptamente la vida a una menor indefensa? Extiendo mi solidaridad y condolencias a los padres y hermanitos de Valeria. Estamos con ustedes", añadió.