Revelan video del momento exacto en que Valeria Afanador desaparece en Cajicá //

El 12 de agosto de 2025, Valeria Afanador, una niña de 10 años con síndrome de Down, desapareció cuando se encontraba cerca de una zona de arbustos en su colegio en Cajicá, Cundinamarca, lo cual emprendió una búsqueda exhaustiva por parte de las autoridades que, hasta ahora, no ha podido dar con su paradero.

No obstante, un informe especial de Noticias Caracol tuvo acceso a un video de una cámara de seguridad de la institución que sería clave para dar con la pequeña, pues en este se ve el momento exacto en que ella desaparece sin dejar rastro alguno.



Este es el video de la desaparición de Valeria Afanador

¿Qué pasó con Valeria Afanador?

En el video se ve a la pequeña de 10 años jugando cerca de una reja metálica de la institución, la cual no tendría condiciones óptimas y la menor en varias ocasiones entraba y salía de la zona, pero en un punto desaparece de completo del sitio.

De acuerdo con Julián Quintana, abogado de la familia, este video aumentó la hipótesis de la que menor no desapareció, sino que seria un secuestro, pues, según él, " se observa muy cerca de una reja metálica donde de manera inquieta parece mirar como alguien que la estuviera llamando”.

La niña se encontraba jugando sola sin el acompañamiento de un adulto en el momento de su desaparición y fue sobre las 10:30 de la mañana de ese 12 de agosto cuando desapareció sin dejar rastro en la institución.

Pero, según el reporte de Noticias Caracol, Afanador se metió entre los arbustos en al menos cuatro ocasiones y fue en la última cuando ya dejó de dar señales y no volvió a ser vista en la institución.

En ese momento, en el patio también se encontraban otros niños que estaban jugando fútbol y haciendo actividades de gimnasia, mientras ella jugaba en esta reja sin nadie a su lado.

Momento exacto en que Valeria Afanador desaparece en Cajicá // Fotos: Noticias Caracol

¿En qué va la búsqueda de Valeria Afanador?

En Cundinamarca no se detiene la búsqueda de la menor de 10 años, que completa dos semanas desaparecida. La hipótesis que toma fuerza es que ella habría sido secuestrada, pues se han puesto a disposición todas las herramientas necesarias para dar con su paradero y ni así ha sido posible.

“Lo último que nosotros llegamos a ver fue el registro donde la niña se acerca de manera extraña a las eugenias, a la malla viva del colegio. En unos movimientos muy extraños, que cuando ya nosotros analizamos un poco más dijimos: ‘Vengan, ahí hay algo raro porque la niña no se iba a acercar así como así a la maya’, lleva casi 2 años estudiando en el colegio, nunca había tenido un comportamiento similar o que se hubiera escondido”, dijo el padre de la menor.