Caso Valeria Afanador: gobernador confirma hipótesis de desaparición forzada

Tras más de dos semanas de intensas labores de búsqueda, la desaparición de Valeria Afanador, una niña de 10 años con síndrome de Down, del Gimnasio Campestre Los Laureles en Cajicá, ha tomado un giro drástico.

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, confirmó que las autoridades se inclinan cada vez más por la hipótesis de una desaparición forzada, descartando las teorías iniciales que sugerían un accidente en el río o el bosque circundante. Este cambio de enfoque subraya la complejidad y la naturaleza "absolutamente extraña y sui generis" del caso que tiene en vilo a la comunidad.

En diálogo con Mañanas Blu, el gobernador Rey detalló los exhaustivos operativos realizados hasta la fecha y las razones detrás de la nueva dirección de la investigación: "definitivamente estamos convencidos que este caso tiende a ser una desaparición forzada", afirmó el mandatario.

Esta declaración marca un antes y un después en el proceso, que inicialmente se había centrado en la posibilidad de que la menor se hubiera extraviado o accidentado en el entorno natural cercano al colegio.

Habla mamá de Valeria Afanador, niña desaparecida en Cajicá. Foto: Alcaldía de Cajicá

Desaparición forzada

La búsqueda de Valeria comenzó bajo la premisa de que la niña pudo haber salido del colegio en Cajicá, cerca de un pequeño bosque o matorral, buscando un balón, y que posiblemente habría caído al río.

Sin embargo, después de un arduo trabajo por parte de los Bomberos, la Fiscalía, la Policía y el equipo de la Gobernación, esta teoría ha sido completamente descartada.

Valeria fue vista por última vez en su colegio Foto: Alcaldía de Cajicá y video Ejército

Publicidad

Las labores de rastreo han sido monumentales, abarcando un radio de acción de hasta 12 kilómetros que incluso ha llegado al municipio de Chía y a diversos centros poblados.

"Hemos hecho una descubierta metro cuadrado por metro cuadrado en el corredor cercano del colegio", explicó el gobernador. A pesar de los esfuerzos incansables que involucran a más de 100 personas, drones, caninos y carabineros especializados en el corredor rural, no se ha encontrado ningún rastro de la pequeña Valeria.

Escuche aquí la entrevista: