Abogado de la familia de Valeria Afanador hace preocupante acusación sobre el colegio

La desaparición de Valeria Afanador Cárdenas, una niña de 10 años con síndrome de Down, mantiene en alerta a todo el país.

Desde el pasado 12 de agosto no se sabe nada de su paradero, luego de que se perdiera su rastro en el municipio de Cajicá, Cundinamarca, mientras se encontraba en el colegio Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe.

Pese a los esfuerzos de las autoridades y de la comunidad, que han desplegado intensos operativos por tierra y agua con apoyo de la Policía, Bomberos, Ejército y Fiscalía, la búsqueda no ha dado resultados.

Salen a la luz nuevos detalles de la desaparición de la pequeña Valeria Afanador en Cajicá Foto: Noticias Caracol

En medio de esta incertidumbre, surgió un testimonio por parte de Julián Quintana, abogado de la familia de la menor, quien señaló directamente a la institución educativa.

Según Quintana, el colegio habría hecho “alteraciones” en el lugar donde las cámaras registraron por última vez a Valeria.

De acuerdo con los videos de seguridad, la niña ingresó hacia las 10:30 de la mañana a una zona de arbustos cercana a la reja que colinda con el río Frío y nunca regresó. El abogado denunció que en una visita realizada el 23 de agosto se encontraron cambios en esa área.

“Los huecos que tenían las rejas, por donde se supone que la niña pudo haber salido o sido sacada, fueron tapados. El colegio instaló rejas nuevas y realizó rellenos de tierra y escombros. Todo eso afecta de manera negativa la investigación”, afirmó Quintana en diálogo con Caracol Radio.

El jurista también responsabilizó directamente al colegio por la desaparición. “Hemos insistido en que debe haber un responsable y ese responsable es la institución, desde la rectora hasta el portero. Ellos eran los garantes de la protección y supervisión de Valeria”, señaló.

La Interpol, incluso, emitió una circular amarilla para activar la cooperación internacional en los 196 países miembros y ampliar la búsqueda más allá de las fronteras colombianas.

La familia de Valeria mantiene la esperanza de encontrarla con vida, mientras la comunidad de Cajicá sigue unida en la exigencia de respuestas claras y urgentes.