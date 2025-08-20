La desaparición de Valeria Afanador, la niña de 10 años con síndrome de down, dio un nuevo giro con la intervención de la Interpol. El organismo internacional emitió una circular amarilla con los datos e información de la menor, desaparecida en el municipio de Cajicá, Cundinamarca, desde el pasado 12 de agosto.

La circular amarilla es una notificación policial que se difunde a nivel global con el fin de ayudar a localizar personas desaparecidas, identificar a quienes no pueden hacerlo por sí mismos y solicitar cooperación internacional. Con esta medida, la búsqueda de Valeria trasciende las fronteras colombianas y se activa en los 196 países miembros de la Interpol.

Interpol emitió circular amarilla por la desaparición de Valeria Afanador en Cajicá

La niña desapareció cuando se encontraba en el colegio Gimnasio Campestre Los Laureles, en la zona rural de Cajicá. Pese a los operativos de búsqueda que incluyen Policía, Fiscalía, Ejército, Bomberos y organismos de rescate, hasta ahora no se tienen pistas claras sobre su paradero. Las autoridades mantienen una recompensa de $70 millones por información que lleve a su ubicación.

La emisión de la circular representa un paso adicional en el esfuerzo por encontrarla. Con la alerta, cualquier autoridad en el mundo que reciba información sobre Valeria Afanador podrá actuar de inmediato y coordinar con las autoridades colombianas.

El caso mantiene en vilo a la comunidad de Cajicá y al país entero, mientras familiares, vecinos y voluntarios continúan sumándose a las labores de búsqueda con la esperanza de que Valeria regrese sana y salva a su hogar.