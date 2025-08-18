Salen a la luz nuevos detalles de la desaparición de la pequeña Valeria Afanador en Cajicá

La intensa búsqueda de Valeria Afanador Cárdenas, la niña de 10 años desaparecida en Cajicá, Cundinamarca, cumple ya más de 7 días, con autoridades y organismos de socorro desplegando un esfuerzo contrarreloj.

En las últimas horas, se ha revelado nueva información y estrategias para dar con su paradero, entre ellas, el análisis exhaustivo de material de video.

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, detalló que se han analizado más de 350 horas de vídeos de cámaras de vigilancia del colegio donde fue vista por última vez. Estas imágenes están siendo minuciosamente analizadas por la Sijín y la Fiscalía en el marco de una investigación judicial.

Habla mamá de Valeria Afanador, niña desaparecida en Cajicá. Foto: Alcaldía de Cajicá

El gobernador también destacó que las labores de búsqueda se han mantenido activas con expertos de diferentes especialidades, cubriendo el río, zonas boscosas y áreas rurales.

"Hoy desde las 8 de la mañana seguimos en la búsqueda tratando de cubrir toda la zona, la ronda del Río Frío hasta el municipio de Chía", afirmó.

Además, la recompensa por información que conduzca al paradero de Valeria se ha aumentado a un valor de 70 millones de pesos. Los comités de gestión del riesgo municipal y departamental se mantienen activos de manera permanente, con la esperanza de dar pronto con el paradero de Valeria.

En una entrevista con Noticias de la Mañana en Blu Radio, el capitán Álvaro Farfán, director del Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca, amplió detalles sobre las operaciones y las hipótesis que manejan las autoridades.

Farfán mencionó que, si bien se han recibido llamadas y avisos de personas que supuestamente vieron a la menor en lugares públicos del municipio, los bomberos y la Gobernación de Cundinamarca, tras revisar las cámaras de estos lugares, han determinado que es falso.

Sobre las hipótesis de la desaparición, el capitán Farfán expuso varias líneas de investigación. Una de ellas sugiere que la menor pudo haber salido por una de las cercas que colindan con el colegio.

Otra hipótesis plantea que Valeria pudo haber caído al río. También se considera que la niña pudo haber estado deambulando en el perímetro del colegio y sufrir un accidente en alguna zona irregular, como un hueco o una parte boscosa.

El Cuerpo de Bomberos ha desplegado un operativo. Se ha realizado un barrido por toda la ladera del río, cubriendo un perímetro de más de 6 kilómetros a la redonda, río abajo y río arriba, utilizando botes y equipo tecnológico especializado.

Este equipo incluye drones, cámaras térmicas y el apoyo de buzos en algunos sectores del río, lo que, según Farfán, les ha permitido descartar en un 99 % la posibilidad de que la niña haya caído al río.

"Hemos utilizado también el apoyo de busos en algunos sectores del río, descartando, digámosle en un 99 % de que la niña pues haya caído al río, que se encuentre pues cercano a ello", indicó.

