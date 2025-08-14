Mamá de Valeria Afanador, niña de 10 años desaparecida en Cajicá, revela último rastro de la menor

Avanza un amplio operativo en el municipio de Cajicá, Cundinamarca, para dar con el paradero de Valeria Afanador Cárdenas, una niña de 10 años con síndrome de Down que desapareció en la mañana del martes 12 de agosto en la vereda Río Frío, cerca de su colegio.

Desde ese momento, la Alcaldía municipal, Bomberos de Cundinamarca y de municipios vecinos, Policía, Ejército, Defensa Civil y grupos de rescate especializados han trabajado sin descanso. Se han desplegado drones, buzos, lanchas, balsas y perros entrenados en búsqueda y rescate.

Valeria Afanador, de 10 años // Foto: Alcaldía de Cajicá

En diálogo con Mañanas Blu con Néstor Morales, la madre de la menor, Luisa Cárdenas, contó que Valeria fue vista por última vez jugando cerca de unas plantas de eugenia, en un sector donde hay pequeños huecos en una cerca.

Se ven los movimientos, pero después de eso se pierde la secuencia Explicó la mamá de Valeria Afanador

Sobre la hipótesis de que la niña pudiera haber caído al río, la madre señaló que, según información del capitán Farfán, comandante de Bomberos de Cundinamarca, el 95 % del afluente ya fue inspeccionado sin resultados. Río Frío atraviesa municipios como Cajicá, Chía y parte de Tavio, y en todo ese tramo se han desplegado los equipos de búsqueda.



Recompensa por información de Valeria Afanador

Aunque no hay pruebas de un rapto, la Alcaldía de Cajicá ofrece una recompensa de 20 millones de pesos por información que permita dar con su paradero.

Para Luisa Cárdenas, la urgencia crece con cada hora que pasa: “Ya han pasado más de 36 horas de la desaparición. Como mamá, el llamado que hago es que, si alguien la tiene, por favor la entregue. No le dé miedo, se lo agradeceríamos en el alma, porque ya son tres días que no sabemos absolutamente nada”.

Más de 200 personas participan en la búsqueda, recorriendo tanto zonas rurales como urbanas del municipio. Las autoridades insisten en que cualquier persona que tenga información puede comunicarse a la línea 123, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o con la Policía local.

Mientras continúan las labores de rastreo, la familia y la comunidad mantienen la esperanza de que Valeria sea encontrada con vida.