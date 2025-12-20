En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ataque Aguachica
Petro y Maduro
Luis Fernando Velásco y Ricardo Bonilla
Director seccional Dian

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Salud  / Detectan primeros casos de influenza H3N2 en Argentina: el virus ya está en 6 países de Suramérica

Detectan primeros casos de influenza H3N2 en Argentina: el virus ya está en 6 países de Suramérica

La creciente circulación de la variante H3N2 de la influenza volvió a encender las alarmas en distintos países, ahora se suma Argentina con tres casos.

Influenza A H3N2 ya está en Argentina.
Influenza A H3N2 ya está en Argentina.
Fotos: Freepik.
Por: EFE
|
Actualizado: 20 de dic, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad