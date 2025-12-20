Detectan primeros casos de influenza H3N2 en Argentina: el virus ya está en 6 países de Suramérica

El Ministerio de Salud de Argentina detectó los tres primeros casos del virus influenza A H3N2 en el país, de acuerdo a un comunicado difundido el pasado viernes por la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (Anlis).

Dos adolescentes en la provincia de Santa Cruz, en el sur argentino, y un niño en la ciudad de Buenos Aires afrontan esta patología sin mayores complicaciones de salud.

Todos fueron diagnosticados con la variante K, que presenta "cambios genéticos asociados a una mayor transmisibilidad", aunque no indica hasta el momento mayor severidad clínica, según expresó el informe del Gobierno nacional.

"La vigilancia integrada de influenza y otros virus respiratorios muestra que la circulación viral en el país se mantiene dentro de los valores esperados para la época del año", remarcó el comunicado de ANLIS.



De acuerdo a declaraciones públicas del ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, el niño contagiado "transitó la enfermedad sin complicaciones durante los dos días que permaneció internado en observación y el 7 de octubre se envió la muestra al Instituto Malbran (institución de referencia en Argentina sobre enfermedades virales), cuyos resultados se conocieron en el día de hoy".

El comunicado del Ministerio de Salud nacional expresó que "las personas que presenten síntomas respiratorios compatibles con infección viral deben consultar al sistema de salud de su jurisdicción, especialmente si pertenecen a grupos de riesgo".

Influenza. Foto: Freepik.

Ya son seis los países con influenza A H3N2 en Suramérica

A Argentina se le suman Bolivia, Perú, México, Costa Rica y Colombia, países que también detectaron casos de influenza A H3N2 en los últimos días.

Publicidad

La semana pasada, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) pidió fortalecer la vigilancia del virus y promover la vacunación contra la influenza, especialmente en adultos mayores y personas con factores de riesgo.

El organismo también reportó un incremento de contagios por la variante K en Europa y en varios países asiáticos, situación que también se registró en Estados Unidos y Canadá.