Alerta por aumento de casos de gripe H3N2: los síntomas a los que debe prestar atención

La creciente circulación de la variante H3N2 de la influenza volvió a encender las alarmas en distintos países y ya plantea un escenario preocupante para las autoridades sanitarias.

En medio de la temporada invernal, hospitales y centros de atención reportan un incremento sostenido de contagios que, en algunos lugares, ha obligado a retomar medidas que parecían superadas.

Estados Unidos, Canadá, España, Francia, Alemania, Irán, Rusia y Reino Unido informan brotes significativos de esta llamada “súper gripe”, una variante que se ha esparcido con tal rapidez que varias naciones recomendaron nuevamente el teletrabajo para reducir el contacto entre personas.

Incluso, de acuerdo con el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades, en países como Reino Unido, Alemania, Francia, Italia y España, los contagios se adelantaron entre tres y cuatro semanas respecto al comportamiento habitual del virus.



En España, la situación es especialmente sensible: la incidencia general supera los 600 casos por cada 100.000 habitantes, aunque algunas zonas ya rebasan los 1.600, lo que ha puesto en alerta a los servicios de salud y ha despertado preocupación entre los expertos.

El panorama también es complejo en Reino Unido. Varias escuelas debieron cerrar temporalmente por la velocidad de transmisión del virus, y el uso obligatorio de tapabocas regresó en algunas localidades. El caso más llamativo ocurrió en Caerphilly, Gales, donde más de 250 estudiantes y trabajadores se enfermaron casi simultáneamente, obligando a suspender clases y realizar jornadas de desinfección profunda.

A finales de noviembre, el Sistema Nacional de Salud (NHS) registraba 1.717 hospitalizaciones por gripe, la cifra más alta para esta época en los últimos años. La Agencia de Seguridad Sanitaria británica explicó que la mutación conocida como “K” incrementó la transmisibilidad del virus, aunque la vacuna mantiene una eficacia estable. Por eso, insistieron en completar los esquemas de inmunización y mantener medidas básicas de prevención, como lavado frecuente de manos y uso de mascarilla en espacios concurridos.

¿Qué se sabe de la variante H3N2 K?

Se trata de un subclado de Influenza A que presenta mutaciones asociadas a una mayor facilidad de contagio, sin evidencia de que cause cuadros más graves que otras variantes. Aun así, afecta con mayor fuerza a menores de cinco años y a adultos mayores.

Los especialistas advierten que sus síntomas pueden confundirse con los de COVID-19, por lo que recomiendan pruebas combinadas para un diagnóstico acertado. Entre los signos más frecuentes están:



Fiebre alta , superior a 38 °C

, superior a 38 °C Tos seca, que puede prolongarse hasta por dos semanas.

que puede prolongarse hasta por dos semanas. Dolor de garganta y malestar general intenso.

Ante la circulación creciente de esta variante, las autoridades recuerdan la importancia de consultar oportunamente y evitar la automedicación, especialmente en personas de mayor riesgo.