Salud  / Alerta por aumento de casos de gripe H3N2: los síntomas a los que debe prestar atención

Alerta por aumento de casos de gripe H3N2: los síntomas a los que debe prestar atención

Un aumento sin precedentes en casos de gripe H3N2 tiene en alarma a varios países. Piden uso obligatorio de tapabocas, ¿la nueva pandemia?

