El síntoma que muchos pasan por alto y podría alertar sobre cáncer colorrectal

La sensación de tener el abdomen inflamado después de comer se ha vuelto tan común que muchos la asumen como una "molestia pasajera".

Sin embargo, detrás de esa “hinchazón” persistente puede esconderse mucho más que una simple indigestión: en algunos casos, es la primera señal de enfermedades graves, incluido el cáncer colorrectal.

De acuerdo con la Fundación Internacional para los Trastornos Gastrointestinales, el síndrome de intestino irritable (SII) afecta a entre el 5 % y el 10 % de la población mundial, es decir, cerca de 800 millones de personas.

A su vez, el cáncer colorrectal ocupa el tercer lugar entre los tipos de cáncer más diagnosticados en el planeta, con 1,9 millones de nuevos casos cada año y más de 900.000 muertes, según datos del observatorio Globocan. En ambos escenarios, un porcentaje importante de pacientes reportó el mismo síntoma inicial: la distensión abdominal.



Harvard revela los alimentos que más causan hinchazón abdominal después de comer. Foto: Hecha con IA

Estrés, insomnio e intolerancias: los culpables silenciosos

El doctor Rafael Carmona, gastroenterólogo de Clínica Medihelp, advierte que buena parte de los casos de hinchazón crónica tienen un origen menos obvio: el estrés.

El eje intestino-cerebro está directamente involucrado. Cuando una persona vive bajo tensión constante, su colon se vuelve más sensible y su movimiento intestinal cambia. Esto puede causar dolor, estreñimiento o diarrea Explica Carmona

El insomnio y la falta de descanso actúan como amplificadores del problema, ya que alteran los mismos circuitos neuronales que regulan la digestión. A ello se suman las intolerancias alimentarias —como al gluten o la lactosa—, la falta de actividad física y los malos hábitos de alimentación, que favorecen la acumulación de gases y la sensación de pesadez.



Cuándo la hinchazón deja de ser normal

Aunque la distensión abdominal es frecuente en trastornos funcionales como el SII, también puede presentarse en cuadros inflamatorios más serios, como la colitis ulcerosa o la enfermedad de Crohn.

Publicidad

No obstante, Carmona insiste en prestar atención a los llamados “signos de alarma”: fiebre, diarrea persistente, pérdida de peso sin causa aparente, sangrado, dolor intenso o cambios drásticos en el hábito intestinal.

En Colombia, el Ministerio de Salud reportó 51.953 casos prevalentes de cáncer de colon y recto hasta enero de 2025. Además, un estudio nacional reveló una relación significativa entre estas patologías y trastornos vinculados al estrés, como la depresión, la ansiedad o la fibromialgia.

Los expertos coinciden en que el vínculo entre el estilo de vida moderno y la salud intestinal es cada vez más evidente. Estrés crónico, insomnio, dietas basadas en ultraprocesados y sedentarismo alteran el microbioma y generan una inflamación de bajo grado que puede ser el punto de partida de enfermedades más graves.

Publicidad

“Prevenir no es un eslogan”, subraya Carmona. “Ajustar la dieta según la tolerancia individual, hidratarse bien, practicar ejercicio regular, manejar el estrés y acudir al médico ante síntomas persistentes puede marcar la diferencia”.

El cáncer colorrectal, que hoy crece entre personas menores de 50 años, se ha convertido en una verdadera alerta de salud pública. Y aunque su avance puede parecer silencioso, el cuerpo a menudo envía señales tempranas. La hinchazón abdominal que muchos ignoran podría ser una de ellas.