La infusión que se ha vuelto popular por sus grandes beneficios: acaba con la acidez

Cada vez más personas buscan remedios caseros para aliviar molestias digestivas y cuidar su bienestar sin depender exclusivamente de medicamentos.

Entre las opciones naturales, una bebida en particular ha ganado popularidad por su capacidad para calmar la acidez estomacal, mejorar la digestión e incluso relajar el cuerpo después de un día de estrés.

Su preparación es sencilla, económica y puede realizarse con ingredientes que la mayoría tiene en casa.

El secreto de esta infusión está en la unión de dos elementos conocidos por sus propiedades curativas: la manzanilla y el bicarbonato de sodio.



La manzanilla, utilizada desde tiempos ancestrales, es famosa por su efecto antiinflamatorio, su capacidad para calmar los espasmos intestinales y su acción relajante.

El bicarbonato, un compuesto alcalino, contribuye a neutralizar el exceso de ácido en el estómago y a equilibrar el pH del cuerpo, potenciando así los beneficios de la manzanilla.



Beneficios de la infusión de manzanilla y bicarbonato

Alivia la acidez estomacal: el bicarbonato reduce el ardor mientras la manzanilla calma la irritación intestinal.

el bicarbonato reduce el ardor mientras la manzanilla calma la irritación intestinal. Favorece la digestión y disminuye gases: juntos ayudan a combatir la hinchazón y la sensación de pesadez después de las comidas.

juntos ayudan a combatir la hinchazón y la sensación de pesadez después de las comidas. Relaja músculos y articulaciones: su efecto antiinflamatorio puede contribuir a disminuir el dolor muscular y articular.

su efecto antiinflamatorio puede contribuir a disminuir el dolor muscular y articular. Beneficia la piel: aplicada externamente o consumida con moderación, la mezcla puede reducir irritaciones y exfoliar suavemente.

aplicada externamente o consumida con moderación, la mezcla puede reducir irritaciones y exfoliar suavemente. Reduce la tensión nerviosa: ambos componentes favorecen la relajación y mejoran la calidad del descanso.

¿Cómo preparar la infusión?

Prepararla no tiene mayor complicación. Solo hay que calentar una taza de agua (250 ml), añadir una cucharada de flores secas de manzanilla o una bolsita de té, dejar reposar por cinco minutos y finalmente incorporar un cuarto de cucharadita de bicarbonato, mezclando bien antes de beber.

Se recomienda tomarla templada, preferiblemente después de las comidas o antes de dormir.

Aunque se trata de una alternativa natural, los expertos recuerdan que no debe consumirse en exceso. Tanto el bicarbonato como la manzanilla pueden provocar efectos adversos si se abusa de ellos.

Por eso, lo más aconsejable es disfrutarla con moderación y, en caso de padecer alguna condición médica, consultar primero a un profesional de la salud.

Esta infusión, simple y efectiva, se ha convertido en una opción casera para quienes buscan aliviar la acidez y promover un mayor bienestar de forma natural.