Nutricionista revela el mejor momento para tomar té de manzanilla: "Descanso profundo"

La manzanilla es una de las infusiones más populares en el mundo, valorada desde tiempos antiguos por sus propiedades calmantes y digestivas.

Pero lo que quizá muchos desconocen es que también puede ser una gran aliada para conciliar el sueño y mejorar la calidad del descanso, según lo reveló el nutricionista y médico funcional William Arias en sus redes sociales.

De acuerdo con el especialista, esta planta, conocida científicamente como Matricaria chamomilla o Chamaemelum nobile, no solo ayuda con malestares estomacales, sino que tiene un efecto directo sobre el sistema nervioso gracias a un compuesto natural llamado apigenina.

Té Foto: Redes Sociales

Esta sustancia se une a los receptores GABA del cerebro, los mismos que utilizan ciertos medicamentos para dormir, pero de una manera natural, sin dependencia ni efectos secundarios.



El momento ideal para tomar manzanilla

Arias explicó que el mejor momento para beber té de manzanilla es 30 minutos antes de dormir.

La recomendación es preparar una infusión con dos gramos de flores secas y consumirla de forma constante, al menos durante dos semanas, para obtener resultados efectivos.

“Un estudio reciente demostró que la manzanilla reduce el tiempo para conciliar el sueño y mejora su calidad, incluso en personas con insomnio crónico”, señaló el médico, quien acumula más de un millón de seguidores en su cuenta de Instagram.

Publicidad

Además, destacó que esta bebida puede ser beneficiosa para quienes sufren de estrés, ansiedad o insomnio leve, ya que ayuda a disminuir los niveles de cortisol, la hormona del estrés, y a aumentar la producción de melatonina, conocida como la hormona del sueño.

Sueño Foto: Unsplash

Más beneficios del té de manzanilla

Aunque es reconocida principalmente por sus efectos en el sistema digestivo, el consumo regular de manzanilla también ofrece otras ventajas respaldadas por la ciencia:



Favorece la relajación muscular y mental.

Ayuda a reducir la retención de líquidos.

Alivia molestias estomacales leves.

Funciona como un complemento natural en el manejo del estrés.

Precauciones y recomendaciones

El especialista aclaró que, aunque la manzanilla es segura para la mayoría de las personas, existen ciertos casos en los que no se recomienda su consumo.

Publicidad

Aquellas personas alérgicas a las plantas de la familia del girasol, o quienes toman medicamentos como anticoagulantes o antihistamínicos, deben consultar previamente con un médico antes de incorporarla en su rutina diaria.