Los beneficios del kéfir, la bebida fermentada que fortalece la digestión y mejora la microbiota

En un país donde la salud digestiva enfrenta grandes desafíos, el kéfir se posiciona como una alternativa natural y poderosa.

En Colombia, más del 90 % de la población no consume la cantidad diaria de fibra recomendada por la FAO y la OMS (25 gramos), quedándose en un promedio de apenas 17,9 gramos.

Esta carencia se refleja en que el 84 % de los colombianos reporta molestias digestivas relacionadas con el desequilibrio de la microbiota intestinal, según un estudio de Ipsos 2024.

Ante este panorama, crece el interés por alimentos funcionales que ayuden a equilibrar el organismo. Más de la mitad de los consumidores en el país ya prioriza productos con beneficios como fibra, antioxidantes y probióticos, elementos clave para una buena salud intestinal.

Beneficios del kédir para la salud. Foto: Freepik

En esta tendencia se inscribe el kéfir, una bebida fermentada que combina tradición y ciencia para aportar miles de millones de probióticos que fortalecen la microbiota y favorecen una digestión equilibrada.

Alpina, empresa referente en nutrición, presentó recientemente Kéfir Plus, el primer kéfir en Colombia enriquecido con fibra GOS (galacto-oligosacáridos). Este ingrediente, obtenido a partir de la leche, potencia la acción de los probióticos al servir de alimento para las bacterias beneficiosas del intestino. Así, contribuye a mejorar el tránsito intestinal, equilibrar la flora y reforzar el sistema digestivo.

Esta bebida no solo destaca por su aporte de fibra, sino también por ser una fuente de proteína y calcio, elaborado con ingredientes naturales, sin conservantes y con un perfil nutricional superior.

Además, representa un ejemplo de innovación circular, al aprovechar de manera sostenible los componentes de la leche para convertirlos en nutrición de alto valor.

“Durante cuatro años trabajamos con rigor para ofrecer un producto único que combina sabor, ciencia y sostenibilidad”, afirmó Óscar Emir Rincón, director de innovación de Alpina.