TransMilenio anuncia desvíos de rutas por partido Millonarios vs. Medellín este domingo 1 de febrero

La Liga Betplay o Copa Colombia es un campeonato que enfrenta a los equipos del fútbol profesional colombiano adscritos a la Dimayor, es decir los clubes de primera y segunda división, durante todo el año.
Como consecuencia, este fin de semana se juega uno de los partidos correspondientes a la cuarta fecha y será entre Millonarios y Medellín en el estadio Nemesio Camacho El Campín, por lo cual TransMilenio informó a sus usuarios que algunas rutas tendrán desvíos debido al partido programado en horas de la noche.
Con ocasión del partido de fútbol profesional programado para este domingo 1 de febrero entre Millonarios y Medellín en El Campín, cinco rutas del servicio zonal del SITP tendrán modificaciones en su recorrido.
Los servicios SE14, A605, H605, A002 y A003 harán desvíos por la calle 53B Bis y la calle 57A, y operarán de la siguiente manera:
SE14 Diana Turbay – Cultivos.
A605 y H605 Polo – Arborizadora Alta.
A002 San Luis – Estación Movistar Arena.
La empresa de transporte público masivo recomeinda contar con la tarjeta TuLlave recargada antes del partido. La recarga puede hacerse de forma virtual a través de los canales habilitados.
Asimismo, quienes cuentan con tarjeta personalizada acceden a los siguientes beneficios:
⚠️ ¡Atención usuarios!— TransMilenio (@TransMilenio) February 1, 2026
Por el partido ⚽️ Millonarios 🆚 Medellín en el Estadio El Campín este domingo 1 de febrero, las rutas zonales que transitan por la CL 53B Bis, CL 57A y TV 28 tendrán desvíos.
📍 Zonas afectadas: Alrededores del estadio.
Evita retrasos y planea tu viaje… pic.twitter.com/nKpfb1dkvM
