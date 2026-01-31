En vivo
TransMilenio anuncia desvíos de rutas por partido Millonarios vs. Medellín este domingo 1 de febrero

Este domingo se juega uno de los partidos correspondientes a la cuarta fecha de la Liga Betplay en el estadio El Campín, por lo cual TransMilenio informó a sus usuarios que algunas rutas tendrán desvíos.

