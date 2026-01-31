TransMilenio anuncia desvíos de rutas por partido Millonarios vs. Medellín este domingo 1 de febrero

La Liga Betplay o Copa Colombia es un campeonato que enfrenta a los equipos del fútbol profesional colombiano adscritos a la Dimayor, es decir los clubes de primera y segunda división, durante todo el año.

Como consecuencia, este fin de semana se juega uno de los partidos correspondientes a la cuarta fecha y será entre Millonarios y Medellín en el estadio Nemesio Camacho El Campín, por lo cual TransMilenio informó a sus usuarios que algunas rutas tendrán desvíos debido al partido programado en horas de la noche.

Desvíos de TransMilenio por partido Millonarios y Medellín

Con ocasión del partido de fútbol profesional programado para este domingo 1 de febrero entre Millonarios y Medellín en El Campín, cinco rutas del servicio zonal del SITP tendrán modificaciones en su recorrido.

Los servicios SE14, A605, H605, A002 y A003 harán desvíos por la calle 53B Bis y la calle 57A, y operarán de la siguiente manera:



Desvío por la NQS, continuando por la calle 63F hasta la carrera 24:

SE14 Diana Turbay – Cultivos.

A605 y H605 Polo – Arborizadora Alta.



Desvío por la carrera 24, luego por la calle 63 hasta la carrera 36, y posteriormente por la calle 63A hasta la diagonal 61C:

A002 San Luis – Estación Movistar Arena.



Recomendaciones de TransMilenio para los usuarios

La empresa de transporte público masivo recomeinda contar con la tarjeta TuLlave recargada antes del partido. La recarga puede hacerse de forma virtual a través de los canales habilitados.

Asimismo, quienes cuentan con tarjeta personalizada acceden a los siguientes beneficios:



Transbordos a cero pesos colombianos.

Dos viajes a crédito por día.

Recuperación del saldo en caso de pérdida de la tarjeta.

⚠️ ¡Atención usuarios!



Por el partido ⚽️ Millonarios 🆚 Medellín en el Estadio El Campín este domingo 1 de febrero, las rutas zonales que transitan por la CL 53B Bis, CL 57A y TV 28 tendrán desvíos.



📍 Zonas afectadas: Alrededores del estadio.



Evita retrasos y planea tu viaje… pic.twitter.com/nKpfb1dkvM — TransMilenio (@TransMilenio) February 1, 2026