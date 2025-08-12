Buscan a niña de 10 años que desapareció en Cajicá, Cundinamarca: esto se sabe

Avanza todo un operativo en el municipio de Cajicá, en Cundinamarca, para encontrar a la pequeña Valeria Afanador, una niña con síndrome de Down de apenas 10 años, que desapareció en horas de la mañana de este 12 de agosto en la vereda de Río Fío, en inmediaciones de su colegio.

“Estamos en un proceso de búsqueda y barrio en el río, haciendo también alguna labor de barrio, verificando las diferentes cámaras de seguridad, un trabajo que se viene realizando en trabajo coordinado con nuestra policía, con la Fiscalía y con los demás organismos operativos del departamento Cundinamarca para dar en el menor tiempo posible con la menor desaparecida desde el día de hoy en horas de la mañana. Cabe anotar que estamos hablando de una menor de 10 años, la cual tiene una condición clínica que es síndrome de Down, de lo cual nos permite de alguna manera tener algunas hipótesis y perfiles con relación al comportamiento de la menor y esto nos genera que todo el proceso técnico y tecnológico que estamos en este momento trabajando desde los diferentes organismos de socorro permita, en el menor tiempo posible, poder encontrar a esta menor”, informó el mayor Hugo Montoya, comandante de la Policía de Cajicá.

Al momento de su desapareció, la menor vestía el uniforme de la institución Gimnasio Campestre Los Laureles, que, según la directora de la institución, fue vista en una zona de arbustos cerca a la reja que limita con el río de acuerdo con las cámaras de seguridad.

De acuerdo con su madre, Luisa Cardenas, todo el municipio ayuda a encontrarla, pero hasta ahora no ha sido posible para dar con su paradero y, además, denunció ser víctima de extorsión por parte de personas que, supuestamente, tienen a la niña o saben dónde se encuentran, pero con dinero a cambio le darían información.

“Que la traigan al colegio, no puedo dar mi número y comienzan con el tema de extorsión. Que la traigan al colegio, que se comuniquen a esos números y la entreguen a la Policía. Todas las entidades están acá al lado”, puntualizó.

Solicitamos a quien tenga información sobre su paradero comunicarse de inmediato a los números 300 609 9512 o 322 348 1136.