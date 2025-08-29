ICBF pide celeridad en búsqueda de niña Valeria Afanador: “Estamos desconcertados”

En medio de la incertidumbre por la desaparición de la niña Valeria Afanador en Cajicá, Cundinamarca, la directora nacional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Astrid Cáceres, hizo un llamado urgente a las autoridades y a la ciudadanía para redoblar esfuerzos en la búsqueda.

“Tan pronto nos enteramos, activamos todas las búsquedas. Para nosotros ella es muy especial. Valeria, además de tener síndrome de Down, es una niña que requiere un cuidado especial”, manifestó Cáceres desde Bucaramanga.

La funcionaria expresó su desconcierto por la falta de avances en el caso y señaló que el Sistema Nacional de Bienestar Familiar ya presentó un informe a la Defensoría del Pueblo con las acciones adelantadas hasta el momento. Sin embargo, reconoció que la ausencia de resultados preocupa profundamente a la institución.

Desde Bucaramanga, directora del Icbf, Astrid Cáceres, pidió agilizar búsqueda de la niña Valeria Afanador, desaparecida en Cajicá. “Activamos todas las rutas y red de búsqueda del sector. La manera como no ha aparecido nos tiene sorprendidos, ya deberíamos tener noticias” pic.twitter.com/x5hIPk03bW — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) August 29, 2025

“Realmente la manera como no ha aparecido nos tiene sorprendidos. Incluso hemos rescatado niños en circunstancias más complejas y ya deberíamos tener noticias de Valeria. Lo que necesitamos es la ayuda de la ciudadanía que vive cerca, alguien debió ver algo, y mayor actuación puntual sobre este caso”, agregó la directora.

Valeria, quien padece síndrome de Down, fue reportada como desaparecida en Cajicá hace varios días. El ICBF insistió en que la colaboración de la comunidad es clave para encontrarla y garantizar su protección.