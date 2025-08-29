Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / ICBF pide celeridad en búsqueda de niña Valeria Afanador: “Estamos desconcertados”

ICBF pide celeridad en búsqueda de niña Valeria Afanador: “Estamos desconcertados”

Valeria, quien padece síndrome de Down, fue reportada como desaparecida en Cajicá hace varios días. ICBF insistió en que la colaboración de la comunidad es clave para encontrarla.

El lugar exacto donde se perdió Valeria Afanador en Cajicá y los cinco puntos de búsqueda
Fotomontaje: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 29, 2025 06:22 a. m.

En medio de la incertidumbre por la desaparición de la niña Valeria Afanador en Cajicá, Cundinamarca, la directora nacional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Astrid Cáceres, hizo un llamado urgente a las autoridades y a la ciudadanía para redoblar esfuerzos en la búsqueda.

“Tan pronto nos enteramos, activamos todas las búsquedas. Para nosotros ella es muy especial. Valeria, además de tener síndrome de Down, es una niña que requiere un cuidado especial”, manifestó Cáceres desde Bucaramanga.

La funcionaria expresó su desconcierto por la falta de avances en el caso y señaló que el Sistema Nacional de Bienestar Familiar ya presentó un informe a la Defensoría del Pueblo con las acciones adelantadas hasta el momento. Sin embargo, reconoció que la ausencia de resultados preocupa profundamente a la institución.

“Realmente la manera como no ha aparecido nos tiene sorprendidos. Incluso hemos rescatado niños en circunstancias más complejas y ya deberíamos tener noticias de Valeria. Lo que necesitamos es la ayuda de la ciudadanía que vive cerca, alguien debió ver algo, y mayor actuación puntual sobre este caso”, agregó la directora.

Valeria, quien padece síndrome de Down, fue reportada como desaparecida en Cajicá hace varios días. El ICBF insistió en que la colaboración de la comunidad es clave para encontrarla y garantizar su protección.

