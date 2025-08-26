En búsqueda de Valeria Afanador por el río Frío en Cajicá, encontraron el cuerpo de un joven

En medio de las exhaustivas labores de búsqueda de la menor Valeria Afanador, desaparecida hace 15 días en Cajicá, la Fiscalía General de la Nación realizó un macabro hallazgo. El pasado 22 de agosto, durante actividades investigativas para localizar a la niña, fueron encontrados varios restos humanos en inmediaciones del Río Frío.

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó a la Fiscalía que los restos corresponden a Javier Mauricio García Pineda, quien había sido reportado como desaparecido el pasado 10 de junio tras salir de su lugar de trabajo en Cajicá. Una fiscalía de la Seccional Cundinamarca continuará con las indagaciones para esclarecer lo ocurrido en este caso.

La búsqueda de Valeria Afanador, de 10 años, comenzó bajo la premisa de que la niña pudo haber salido de su colegio, el Gimnasio los Laureles, buscando un balón y posiblemente haber caído al río. Sin embargo, esta teoría ha sido completamente descartada después de un arduo trabajo por parte de los Bomberos, la Fiscalía, la Policía y el equipo de la Gobernación.

Las labores de rastreo, que han abarcado un radio de acción de hasta 12 kilómetros incluyendo municipios vecinos como Chía, con más de 100 personas, drones y caninos, no han encontrado ningún rastro de la pequeña. La alcaldesa de Cajicá, Fabiola Jacome, aseguró que la búsqueda continuará a cargo del CTI, incluso en municipios vecinos.

Javier Mauricio Garcia Pineda tenía 24 años y es el cuerpo que apareció en el río Frío, en Cajicá.

Rectora de colegio señala a extrabajador por la desaparición de Valeria Afanador

En un giro inesperado, Sonia Ochoa, rectora del Gimnasio los Laureles, donde estudiaba Valeria, ha responsabilizado a un extrabajador por la desaparición de la menor. Por medio de un video que fue revelado por el abogado de la familia Afanador, Julián Quintana, la rectora afirmó en una reunión de padres de familia que el extrabajador actuó con el "único objetivo de hacer daño" y porque "odia al colegio".

La rectora Ochoa mencionó que la persona ha sido "identificada plenamente por las entidades" y que ella, como líder del colegio, también es una de las víctimas de esta situación. Por su parte, el abogado Julián Quintana ha expresado su preocupación, asegurando que esta declaración no figuraba en la primera indagación de la Fiscalía, y ha exigido a la rectora que aclare lo dicho.

Quintana también solicitó a la Fiscalía investigar a fondo estas afirmaciones, enfatizando que la verdadera víctima es Valeria. Hasta el momento, fuentes de la Fiscalía no han confirmado si realizarán nuevas inspecciones tras estas declaraciones.