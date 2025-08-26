Rectora de colegio en Cajicá responsabiliza a extrabajador por desaparición de Valeria Afanador

El Abogado de la familia de Valeria Afanador, la menor de edad desaparecía hace 15 días en Cajicá, reveló por su red social de X un video en el que la rectora del Gimnasio los Laureles, en una reunión de padre señala que un ex trabajador es el responsable del caso, que en sus palabras, lo hizo con el único objetivo “de hacer daño”.

“¿Quién lo hizo? Una persona que odia al colegio, un extrabajador… Cajicá ha estado muy unida y finalmente sí queremos dar, obviamente, con el responsable que haya justicia. Pero la familia Afanador fue afectada, Valeria y la familia. Pero una de las víctimas de eso es Sonia Ochoa como líder y representante del colegio y lo tienen identificado plenamente las entidades”, menciona la rectora.

Por su parte, el representante de la familia, el abogado Julián Quintana, aseguró que esa declaración no estuvo en la primera indagación de la Fiscalía, por lo cual le piden a la rectora que aclara lo dicho. Así mismo, fuente de la Fiscalía aún no confirman se realizarán nuevas inspecciones tras lo mencionado.

Entre tanto, cabe recordar que la alcaldesa de Cajicá, Fabiola Jacome, aseguró que la búsqueda de la menor la continuará el CTI, ya que desde el cuerpo de bomberos del departamento se pudo comprobar que no hay evidencia alguna que la menor haya caído en las cuencas de agua o pozos del municipio. Por lo que también se confirma que la búsqueda se hará en municipios vecinos.

Exijo claridad: si en reunión de padres la rectora Sonia Ochoa atribuyó la desaparición de Valeria a un ex trabajador y mencionó a un tercero, debía informarlo oportunamente a las autoridades. @FiscaliaCol, pido investigar de fondo esas afirmaciones. La víctima es Valeria y su… pic.twitter.com/vYHsIUbjfX — Julián Quintana (@julianquintanat) August 26, 2025

Desaparición forzada en el caso de Valeria Afanador

La búsqueda de Valeria comenzó bajo la premisa de que la niña pudo haber salido del colegio en Cajicá, cerca de un pequeño bosque o matorral, buscando un balón, y que posiblemente habría caído al río.

Valeria Afanador, de 10 años // Foto: ICBF

Sin embargo, después de un arduo trabajo por parte de los Bomberos, la Fiscalía, la Policía y el equipo de la Gobernación, esta teoría ha sido completamente descartada.

Publicidad

Las labores de rastreo han sido monumentales, abarcando un radio de acción de hasta 12 kilómetros que incluso ha llegado al municipio de Chía y a diversos centros poblados.

"Hemos hecho una descubierta metro cuadrado por metro cuadrado en el corredor cercano del colegio", explicó el gobernador. A pesar de los esfuerzos incansables que involucran a más de 100 personas, drones, caninos y carabineros especializados en el corredor rural, no se ha encontrado ningún rastro de la pequeña Valeria.