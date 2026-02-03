Uber respondió a duro reclamo por insólito cobro de traslado de aeropuerto de Rionegro a Sabaneta

La empresa de transporte por aplicación Uber confirmó que realizó la devolución del dinero a un usuario que reportó un cobro atípico en uno de sus viajes, luego de que el caso fuera revisado por los equipos de soporte en Colombia.

Según la compañía, el proceso se activó una vez el afectado presentó el reclamo a través de los canales oficiales de la plataforma.

En respuesta a la situación, Uber explicó que el reporte fue evaluado de manera interna y que se adelantaron las verificaciones correspondientes para resolver el inconveniente.

"Una vez el usuario realizó el reporte, el caso fue escalado y trabajamos en su resolución, lo que permitió el reembolso correspondiente”, indicó el equipo de Uber en Colombia, al confirmar que el dinero fue reintegrado.



La empresa señaló que este tipo de casos son analizados de forma individual, con el objetivo de identificar posibles errores en la facturación y garantizar que los usuarios no asuman cobros que no correspondan al servicio prestado. El reembolso, precisó la plataforma, se efectuó tras concluir el proceso de revisión del viaje.



El viaje

Se trató de un viaje solicitado a través de la aplicación Uber que encendió las alarmas entre los usuarios en Antioquia, luego de que a un ciudadano le debitaran más de 1.500.000 pesos por un trayecto habitual entre el aeropuerto internacional José María Córdova, en Rionegro, y el municipio de Sabaneta. El denunciante advirtió sobre un incremento superior al 1.200 % que, según afirmó, nunca fue justificado por la plataforma.

Aunque la devolución cerró el reclamo puntual, la respuesta de Uber se dio en medio de cuestionamientos de usuarios sobre los mecanismos de cobro y los ajustes en las tarifas.

Desde la compañía insistieron en que el sistema de atención al cliente permite reportar y corregir irregularidades, y reiteraron que los usuarios pueden acudir al soporte cuando detecten cargos que no reconozcan en sus cuentas.