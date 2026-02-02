Se cumplen más de 560 días de la desaparición de la niña Kendall Arbeláez, de San Rafael, Antioquia

En el municipio de San Rafael se sigue clamando por el regreso de Kendall Arbeláez, la niña de 10 años que lleva más de 560 días desaparecida. Su familia reiteró que no hay respuesta de las autoridades en cuanto a los avances de la investigación.



Exigen respuestas

La comunidad del municipio de San Rafael, Antioquia, y en especial la familia, continúa exigiendo respuestas y avances concretos en la investigación por la desaparición de Kendall Stephanie Arbeláez.

La niña, con tan solo 10 años, fue secuestrada en zona rural del municipio y cuyo paradero sigue siendo desconocido tras más de 560 días.

El caso, que marcó profundamente a la población, ocurrió en una finca del municipio, lugar que hoy simboliza el dolor de una familia que perdió a uno de sus pilares y sigue esperando noticias de la menor. El 11 de julio de 2024, en ese mismo predio, fue asesinado Conrado de Jesús Castillón Morales, abuelo de Kendall, hecho que agravó aún más la tragedia familiar.

Conrado Alberto Castillón Ríos, familiar cercano y habitante de esa localidad del Oriente antioqueño, relató que en ese lugar creció junto a su padre, compartiendo momentos que hoy contrasta con la ausencia y el silencio.



“Me toca ver la silla vacía, en la misma finca donde hubo tanta alegría. A mi papá lo asesinaron cobardemente y mi sobrina sigue desaparecida”, expresó.

Según el testimonio, la familia ha solicitado en repetidas ocasiones información sobre el avance de las investigaciones, pero asegura que no ha recibido respuestas claras ni resultados visibles.

“Y hasta el sol de hoy han pasado 566 días y no hemos recibido respuestas de ningún lado. Preguntamos que cómo van los casos y las respuestas que siempre nos tienen es que tienen avances y que han investigado, pero yo no los veo. La familia no ve ningún tipo de avance. Ha pasado más de año y medio y no nos han dado ninguna respuesta, ninguna base, ninguna pista”, relató.

Pese al paso del tiempo, los familiares insisten en que mantienen la esperanza de encontrar a Kendall con vida.

“Desde el año que pasó todo ese tiempo que ha pasado, ya uno cómo se siente por lo que uno ha pasado hasta hoy. Asimilar la muerte de un de mi padre que fue mi fundamento toda la vida. Ver que mi sobrina sigue secuestrada porque ella está viva. Y obviamente hasta el último día vamos a tener la esperanza de que ella está viva”, agregó.

Finalmente, pidieron a las autoridades departamentales y nacionales que no se olvide el caso, recordando que se trata de una niña.

“Pedimos más eficacia, más investigación y que no se olviden de mi papá ni de Kendall. Es muy triste que después de tanto tiempo ella siga desaparecida”, concluyó.

