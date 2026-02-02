En vivo
Se cumplen más de 560 días de la desaparición de la niña Kendall Arbeláez, de San Rafael, Antioquia

Su familia reiteró que no hay respuesta de las autoridades en cuanto a los avances de la investigación.

