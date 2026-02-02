Encajes y transparencia: así lució Karol G en la alfombra roja de los Grammy 2026

Karol G fue una de las figuras más comentadas durante su llegada al Crypto.com Arena en Los Ángeles, en el marco de la 68ª edición de los Premios Grammy 2026. La artista colombiana acaparó la atención en la alfombra roja al lucir un diseño de Paolo Sebastian, elaborado en encaje azul quemado, con transparencias y una cola tipo sirena, una propuesta inspirada en el glamour de los años 80.

La elección estética de la cantante fue destacada por su equilibrio entre lo audaz y lo elegante. El vestuario estuvo acompañado por un maquillaje natural, con tonos suaves y rubor tenue, además de un peinado en ondas ligeras, una combinación que contrastó con las apuestas más recargadas de otros asistentes a la gala.

Karol G deslumbra en los Grammy con un look de encajes y transparencia Foto: AFP

Mientras artistas como Lady Gaga optaron por diseños con plumas y Chappell Roan por estilos más excéntricos, Karol G se inclinó por una propuesta clásica y sofisticada, consolidándose como una de las representantes más influyentes de la música latina en escenarios internacionales.

En esta edición, Karol G llegó a la gala con una nominación destacada en la categoría Mejor Álbum Latino por su más reciente producción discográfica, Tropicoqueta, compitiendo con artistas de alto perfil como Bad Bunny.



Aunque la expectativa estaba puesta en un posible triunfo, la participación de la artista colombiana tuvo un momento clave cuando subió al escenario junto al actor y comediante Marcello Hernández para presentar el premio a Mejor Álbum de Música Urbana. El galardón fue otorgado al puertorriqueño Bad Bunny por su álbum Debí Tirar Más Fotos.