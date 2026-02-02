Estos son los ganadores a las principales categorías de los Grammys

A continuación una lista de los ganadores en las principales categorías de la 68ª edición de los Premios Grammy, que se celebró este domingo en Los Ángeles.

El reguetonero puertorriqueño Bad Bunny se alzó con tres Grammys, incluyendo el histórico premio al Álbum del año, otorgado por primera vez a un trabajo en español, y el rapero estadounidense Kendrick Lamer conquistó cinco gramófonos, incluyendo el de Grabación del año.

Concierto de Bad Bunny Foto: AFP

Álbum del año: "DeBÍ TiRAR MáS FOToS" - Bad Bunny

Grabación del año, que reconoce la interpretación general de una canción: "Luther" - Kendrick Lamar con SZA



Canción del año, reconocimiento a la composición: "Wildflower" – Billie Eilish O'Connell & Finneas O'Connell, compositores (Billie Eilish)

Mejor artista revelación: Olivia Dean

Mejor interpretación pop solista: "Messy" - Lola Young

Mejor interpretación pop dúo/grupo: "Defying Gravity" - Cynthia Erivo & Ariana Grande

Mejor álbum vocal pop: "Mayhem" - Lady Gaga

Mejor álbum de música urbana: "DeBÍ TiRAR MáS FOToS" - Bad Bunny

Mejor interpretación de música global: "EoO" - Bad Bunny

Mejor álbum de rap: "GNX" - Kendrick Lamar

Mejor interpretación rap: "Chains & Whips" - Clipse (Pusha T & Malice), con la participación de Kendrick Lamar & Pharrell Williams

Mejor video musical: "Anxiety" - Doechii

Mejor álbum de música global: "Caetano e Bethania Ao Vivo" - Caetano Veloso y Maria Bethania

