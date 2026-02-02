En vivo
Estos son los ganadores a las principales categorías de los Grammys

Estos son los ganadores a las principales categorías de los Grammys

El reguetonero puertorriqueño Bad Bunny se alzó con tres Grammys, incluyendo el histórico premio al Álbum del año, otorgado por primera vez a un trabajo en español, y el rapero estadounidense Kendrick Lamer conquistó cinco gramófonos, incluyendo el de Grabación del año.

