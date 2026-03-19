Urabá le apuesta a ser el hub portuario, logístico e industrial de Colombia

Desde Urabá, en el marco de su Asamblea General, Proantioquia presentó seis proyectos estratégicos que buscan consolidar a la región como un hub portuario, logístico, industrial y agroindustrial de Colombia, en una apuesta integral que articula infraestructura, inversión productiva, desarrollo social y fortalecimientos institucionales para transformar el territorio en uno de los principales polos de desarrollo del país.

La visión plantea que en los próximos diez años Urabá se consolide como uno de los polos de desarrollo más dinámicos del país, combinando infraestructura, inversión productiva, desarrollo urbano e inclusión social.

Juliana Velásquez, presidente ejecutiva de Proantioquia, indicó que el desarrollo no se decreta desde el centro, sino que "se construye en el territorio, con su gente, sus empresas y sus liderazgos".

"Estamos acá para presentar la estrategia integral público-privada para el desarrollo de Urabá, cuyo objetivo es consolidar la región como un hub logístico, industrial, agroindustrial y portuario de Colombia conectado con el mundo, fortaleciendo sus capacidades productivas y cerrando brechas sociales para su crecimiento sostenible”, señaló Velásquez.



A su vez, Jorge Mario Velásquez, presidente de la Junta Directiva de Proantioquia, expresó: “Nuestra apuesta por Urabá va mucho más allá del puerto y la vía: se concreta en proyectos como Taparales, Obras por Impuestos, la formación de líderes jóvenes, el empleo para jóvenes y mujeres y una mayor inversión privada que fortalezca la capacidad productiva de la región, porque el desarrollo o es compartido o no es desarrollo. Dejamos encaminadas apuestas de largo plazo para la próxima década, en conectividad, turismo y liderazgo regional, convencidos de que Colombia tiene todo para ser un aliado estratégico del mundo”.

Entre tanto, la CAF confirmó el anuncio realizado el pasado mes de enero, la cooperación inicial de USD 500.000 para proyectos estratégicos en Urabá.

El presidente ejecutivo del banco de desarrollo de América Latina y el Caribe, Sergio Díaz-Granados, explicó que estos recursos apoyarán dos hitos fundamentales: la construcción del Plan Maestro de Desarrollo Territorial del eje de Urabá y el primer Encuentro Latinoamericano de Ciudades Puerto en la región. “No se trata solamente de un apoyo técnico. Es un voto de confianza en el potencial de Urabá y en su capacidad para convertirse en un nuevo motor de desarrollo para Colombia”, afirmó Díaz-Granados.

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Además, durante la Asamblea de Proantioquia, se anunció la puesta en marcha de ProUrabá, como plataforma destinada a promover la atracción de inversión, facilitar la llegada de nuevas empresas y fortalecer el entorno de negocios de la subregión.