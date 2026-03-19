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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Urabá le apuesta a ser el hub portuario, logístico e industrial de Colombia

Urabá le apuesta a ser el hub portuario, logístico e industrial de Colombia

La CAF confirmó el anuncio realizado el pasado mes de enero, la cooperación inicial de USD 500.000 para proyectos estratégicos en Urabá.

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