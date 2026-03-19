División en Cambio Radical por apoyo presidencial: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 19 de marzo de 2026

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este jueves, 19 de marzo de 2026:
- Carolina Arbeláez, representante a la Cámara por Cambio Radical, habló sobre la falta de consenso en el partido frente al apoyo presidencial, con sectores que respaldan a Paloma Valencia y otros se inclinan por Abelardo De La Espriella.
- Sebastiana Barráez, periodista y experta en la Fuerza Armada de Venezuela, se refirió sobre los cambios en el tren ministerial de Venezuela, incluyendo el Ministerio de Defensa.
- Haim Vásquez, abogado migratorio, habló sobre la necesidad de trabajadores agrícolas en Estados Unidos, donde se están ofreciendo más visas H-2A y ajustando sueldos y reglas ante la crisis del sector.
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