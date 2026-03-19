División en Cambio Radical por apoyo presidencial: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 19 de marzo de 2026

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este jueves, 19 de marzo de 2026:



Carolina Arbeláez, representante a la Cámara por Cambio Radical , habló sobre la falta de consenso en el partido frente al apoyo presidencial, con sectores que respaldan a Paloma Valencia y otros se inclinan por Abelardo De La Espriella.

, habló sobre la falta de consenso en el partido frente al apoyo presidencial, con sectores que respaldan a Paloma Valencia y otros se inclinan por Abelardo De La Espriella. Sebastiana Barráez, periodista y experta en la Fuerza Armada de Venezuela , se refirió sobre los cambios en el tren ministerial de Venezuela, incluyendo el Ministerio de Defensa.

, se refirió sobre los cambios en el tren ministerial de Venezuela, incluyendo el Ministerio de Defensa. Haim Vásquez, abogado migratorio, habló sobre la necesidad de trabajadores agrícolas en Estados Unidos, donde se están ofreciendo más visas H-2A y ajustando sueldos y reglas ante la crisis del sector.

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