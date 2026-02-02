En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Petro y Trump
Iván Cepeda
Fuertes lluvias
Emergencia económica

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Política  / Estoy listo, pero el señor De la Espriella parece que no: Sergio Fajardo insiste en debate

Estoy listo, pero el señor De la Espriella parece que no: Sergio Fajardo insiste en debate

El abogado Abelardo de la Espriella hasta el momento no ha aceptado la invitación del candidato Sergio Fajardo para un debate.

Estoy listo, pero el señor De la Espriella parece que no: Sergio Fajardo insiste en debate
Estoy listo, pero el señor De la Espriella parece que no: Sergio Fajardo insiste en debate
Foto: Sergio Fajardo X
Por: Mateo Piñeros
|
Actualizado: 2 de feb, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad