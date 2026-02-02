Estoy listo, pero el señor De la Espriella parece que no: Sergio Fajardo insiste en debate

En las últimas horas se dio un cruce de trinos entre los candidatos a la Presidencia, Sergio Fajardo y Abelardo de la Espriella. Lo anterior, por los cuestionamientos que le hizo Fajardo a De la Espriella, pero también por una invitación pública que le extendió el exgobernador de Antioquia al abogado para que realizaran un debate.

“Si usted tiene la opción de ser presidente, sería una calamidad para Colombia. Se lo digo con todo el respeto, pero con toda claridad. Pero, cuando quiera, hagamos un debate público para hablar de estos temas y de nuestros proyectos”, le dijo Fajardo a De la Espriella.

El abogado respondió asegurando que el debate debe darse con el senador Iván Cepeda.

Federico, gracias por abrir la posibilidad de este espacio. Estoy listo, pero el señor De la Espriella parece que no.



Habla con superioridad y condescendencia, pero creo que esconde sus limitaciones. Me elogia... para eludirme.



¿Qué tendrá que esconder? No lo sé. Espero que… https://t.co/hjGPgSURLd — Sergio Fajardo (@sergio_fajardo) February 2, 2026

“Por eso insisto, sin paños tibios: no nos podemos distraer del objetivo principal. ¡Salvar la Patria! Es con Cepeda con quien hay que debatir. Es él el heredero del mal que hay que desnudar ante Colombia entera. Es al candidato de Petro, al aliado de Maduro, al continuador del desastre que asesina pacientes al desmantelar el sistema de salud hasta dejarlo en ruinas, a quien el país debe evaluar y juzgar con dureza”, dijo De la Espriella.



Ambos candidatos recibieron invitaciones de diferentes medios para realizar el debate y Fajardo volvió a referirse al tema, asegurando que estaba listo.

“Estoy listo, pero el señor De la Espriella parece que no. Habla con superioridad y condescendencia, pero creo que esconde sus limitaciones. Me elogia… para eludirme. ¿Qué tendrá que esconder? No lo sé. Espero que pronto podamos debatir frente a los colombianos y colombianas”, agregó Fajardo.