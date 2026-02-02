En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Petro y Trump
Iván Cepeda
Fuertes lluvias
Emergencia económica

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Tragedia en isla de Cartagena: italiano fue atropellado por una lancha y su pronóstico es reservado

Tragedia en isla de Cartagena: italiano fue atropellado por una lancha y su pronóstico es reservado

El extranjero, se encuentra en una UCI tras resultar gravemente herido por las hélices de la embarcación.

Publicidad

Publicidad

Publicidad