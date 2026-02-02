Tragedia en isla de Cartagena: italiano fue atropellado por una lancha y su pronóstico es reservado

Andrea Verardine Prendiparte, de 57 años, es el turista italiano que resultó gravemente herido en medio de un siniestro marítimo durante este fin de semana en las Islas del Rosario. El extranjero, que se encontraba de vacaciones en Cartagena, fue atropellado por una lancha, cuando disfrutaba de un baño de mar, al parecer, por fuera de la zona delimitada para bañistas, según han indicado las autoridades en su reporte preliminar.

Verardine, quien está en la ciudad acompañado de amigos, fue alcanzado por las hélices de la embarcación cuando esta se encontraba en movimiento.

“Alrededor de las 9:00 de la mañana del sábado 31 de enero recibimos una llamada a nuestra línea de emergencia 146, donde nos informaban de un accidente marítimo en la zona insular, inmediatamente destacamos una unidad de reacción rápida de la Unidad de Guardacostas de Cartagena, que pudo confirmar que una embarcación arrolló a un turista de nacionalidad extranjera, que, al parecer, se encontraba fuera de la zona delimitada para bañistas y se estaba alojando en un hotel de la zona”, explicó el comandante de Guardacostas de Cartagena, el capitán Felipe Portilla.

El oficial, además, indicó que, tanto la embarcación como el capitán de la misma, fueron incluidos en la investigación que busca determinar las circunstancias en la que se produjo el terrible accidente.



“El capitán, al percatarse del siniestro, pues procedió a trasladar al señor a un centro asistencial más cercano, sin embargo, por la gravedad de las heridas del señor, pues tocó traerlo hacia la ciudad de Cartagena, donde está en Unidad de Cuidados Intensivos bajo pronóstico reservado”.

Asimismo, el comandante de Guardacostas hizo un llamado a todo el gremio marítimo a respetar las normas de seguridad en el mar.

“Hacer un llamado a los operadores de las embarcaciones de usuarios de playa a cumplir con todas las normas de seguridad para evitar este tipo de hechos. Nosotros como Estación de Guardacostas continuamos fortaleciendo los controles, trabajando articuladamente con el sector turístico para proteger las aguas, dijo.

Publicidad

A través de sus redes sociales, el italiano compartió varias fotografías y videos de su paso por Cartagena en lo que aseguraba estar disfrutando mucho de los paisajes de la ciudad.