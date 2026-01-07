Aeropuerto de Cartagena movilizó más de 7.7 millones de pasajeros en 2025

Cartagena se sigue consolidando como uno de los destinos favoritos no solo en Colombia, sino en el mundo, y las cifras de movilización de pasajeros durante 2025 así lo demuestran.

De acuerdo con el balance entregado por el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez, durante 2025 en esta terminal aérea se movilizaron 7.756.298 pasajeros, lo que representa un crecimiento del 3,27 % frente a 2024.

Según las cifras del Rafael Núñez, también durante 2025 el tráfico internacional creció 4,9 %. En total, a la ciudad arribaron 1.752.903 pasajeros provenientes de diferentes lugares del mundo.

Entretanto, por el lado del turismo doméstico, el crecimiento durante 2025 fue del 2,8 %.



El gerente del Aeropuerto Internacional Rafael Núñez, Christian Carrazana, explicó que la temporada de fin de año fue fundamental para alcanzar esta cifra récord: “La temporada alta de fin de año fue clave para alcanzar estas cifras récord. El crecimiento en la movilización de pasajeros refleja la confianza de los viajeros y de las aerolíneas en Cartagena como destino, así como el esfuerzo operativo del aeropuerto para responder a una demanda creciente”, señaló.

Sobre la reciente temporada de diciembre, el aeropuerto de Cartagena también entregó un buen balance al movilizar 537.465 pasajeros domésticos, lo que representa un incremento del 5 % frente al mismo mes de 2024. La movilización internacional alcanzó 168.393 pasajeros, un aumento del 5,38 % frente a diciembre del año anterior.

“El Aeropuerto Internacional Rafael Núñez continuará fortaleciendo los procesos operativos y avanzando en la modernización de su infraestructura, con el objetivo de responder de manera eficiente al crecimiento sostenido en la movilización de pasajeros”, agregó Carrazana.