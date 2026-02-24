Dorado Mañana, resultado del último sorteo hoy, martes 24 de febrero de 2026

El sector de los juegos de suerte y azar en Colombia sigue despertando gran interés entre los apostadores, y uno de los sorteos que más expectativa genera es el Dorado Mañana. Este chance se ha consolidado como una de las opciones preferidas por quienes buscan premios atractivos y resultados frecuentes.



Número ganador de Dorado Mañana hoy, martes 24 de febrero de 2026

El número ganador del chance Dorado Mañana de este martes 24 de febrero de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Últimos sorteos de Dorado Mañana

Sorteo Fecha Resultado Dorado Mañana 23 febrero 2026 2374 - 0 Dorado Mañana 21 febrero 2026 5142 - 5 Dorado Mañana 20 febrero 2026 9662 - 3 Dorado Mañana 19 febrero 2026 1937 - 5 Dorado Mañana 18 febrero 2026 2051 - 2 Dorado Mañana 17 febrero 2026 2628 - 5 Dorado Mañana 16 febrero 2026 7485 - 3 Dorado Mañana 14 febrero 2026 8477 - 3 Dorado Mañana 13 febrero 2026 6824 - 1 Dorado Mañana 12 febrero 2026 7697 - 5

Cuánto paga el Dorado Mañana

El Dorado Mañana cuenta con un plan de premios que varía según la modalidad de apuesta y la cantidad de cifras acertadas. Los pagos oficiales por cada peso apostado son los siguientes:



4 cifras directo: paga 4.500 veces el valor apostado.

4 cifras combinado: paga 208 veces lo apostado.

3 últimas cifras directo: paga 400 veces lo apostado.

3 últimas cifras combinado: paga 83 veces lo apostado.

2 últimas cifras (pata): paga 50 veces lo apostado.

Última cifra (uña): paga 5 veces lo apostado.

Desde el año 2025, el sorteo incorporó una quinta balota, conocida como serie complementaria, que amplía las posibilidades de obtener premios adicionales y aumenta el atractivo del juego para los participantes.

Este completo esquema de pagos es uno de los factores que mantiene al Dorado Mañana entre los sorteos más consultados por los jugadores en el país.



Hora del sorteo del Dorado Mañana

El Dorado Mañana se realiza en el siguiente horario:



Lunes a sábado: resultados después de las 11:00 a. m.

Domingos y festivos: no hay sorteo.

Este cronograma permite a los apostadores organizar sus jugadas con anticipación y consultar los resultados de manera oportuna cada día hábil.



Cómo reclamar un premio del Dorado Mañana

En caso de resultar ganador, los premios iguales o superiores a $100.000 pesos colombianos deben reclamarse en los puntos autorizados de Paga Todo. Para efectuar el cobro es necesario cumplir con los siguientes requisitos:



Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original en buen estado y correctamente diligenciado.

Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

El Dorado Mañana se mantiene como uno de los sorteos más relevantes dentro del mercado de juegos de azar en Colombia gracias a su frecuencia diaria, transparencia y atractivo plan de premios. Cada resultado representa una nueva oportunidad para los apostadores que siguen de cerca los números ganadores con la esperanza de convertirse en los próximos afortunados.