Dorado Mañana, resultado del último sorteo hoy, martes 24 de febrero de 2026

El sector de los juegos de suerte y azar en Colombia sigue despertando gran interés entre los apostadores, y uno de los sorteos que más expectativa genera es el Dorado Mañana. Este chance se ha consolidado como una de las opciones preferidas por quienes buscan premios atractivos y resultados frecuentes.
El número ganador del chance Dorado Mañana de este martes 24 de febrero de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.
El Dorado Mañana cuenta con un plan de premios que varía según la modalidad de apuesta y la cantidad de cifras acertadas. Los pagos oficiales por cada peso apostado son los siguientes:
Desde el año 2025, el sorteo incorporó una quinta balota, conocida como serie complementaria, que amplía las posibilidades de obtener premios adicionales y aumenta el atractivo del juego para los participantes.
Este completo esquema de pagos es uno de los factores que mantiene al Dorado Mañana entre los sorteos más consultados por los jugadores en el país.
El Dorado Mañana se realiza en el siguiente horario:
Este cronograma permite a los apostadores organizar sus jugadas con anticipación y consultar los resultados de manera oportuna cada día hábil.
En caso de resultar ganador, los premios iguales o superiores a $100.000 pesos colombianos deben reclamarse en los puntos autorizados de Paga Todo. Para efectuar el cobro es necesario cumplir con los siguientes requisitos:
El Dorado Mañana se mantiene como uno de los sorteos más relevantes dentro del mercado de juegos de azar en Colombia gracias a su frecuencia diaria, transparencia y atractivo plan de premios. Cada resultado representa una nueva oportunidad para los apostadores que siguen de cerca los números ganadores con la esperanza de convertirse en los próximos afortunados.