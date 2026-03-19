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Blu Radio  / Nación  / Gobierno reglamenta programa nacional de esterilización de perros y gatos

Gobierno reglamenta programa nacional de esterilización de perros y gatos

Con la Resolución 0229 de 2026 se establecen condiciones técnicas y sanitarias para implementar jornadas de esterilización en el país y definir poblaciones priorizadas.

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