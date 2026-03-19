Gobierno reglamenta programa nacional de esterilización de perros y gatos

El Gobierno nacional expidió la Resolución 0229 de 2026, mediante la cual se reglamenta el Programa Nacional de Esterilización Quirúrgica de Gatos y Perros, creado por la Ley 2374 de 2024.

La medida define las condiciones técnicas, ambientales y sanitarias para el desarrollo de jornadas de esterilización en el territorio nacional, así como los lineamientos para la atención veterinaria y los criterios de priorización poblacional y territorial.



¿Qué establece la resolución?

La norma fija los protocolos que deberán cumplir las entidades territoriales para realizar las jornadas, de acuerdo con su capacidad operativa y disponibilidad de recursos. También establece que los animales deberán ser evaluados previamente para determinar su estado de salud antes de la intervención.

Perro asustado por el ruido de la pólvora. Foto: Freepik.

Con este programa se busca controlar la población de perros y gatos, contribuir a la salud pública y promover la convivencia en los territorios, mediante intervenciones planificadas y no aisladas.

La ejecución estará a cargo de las entidades territoriales, con el acompañamiento de los ministerios de Ambiente y de Salud, y bajo lineamientos definidos a nivel nacional.



¿A qué poblaciones prioriza?

La resolución establece cinco grupos principales:



Animales sin hogar o en condición de vida libre.

Mascotas de población habitante de calle, recicladora o migrante.

Perros de manejo especial según la normativa vigente.

Animales con enfermedades específicas como tumor venéreo transmisible o infecciones virales.

Animales en fundaciones y hogares de paso.

La reglamentación se realizó tras procesos de concertación con actores institucionales, académicos y sociales, y establece una base técnica para el desarrollo de estas jornadas en el país.