Bogotá abre más de 2.000 cupos gratuitos de esterilización para mascotas en septiembre

La Alcaldía Mayor de Bogotá, en conjunto con el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), anunció la habilitación de más de 2.000 cupos gratuitos de esterilización para mascotas de compañía durante el mes de septiembre.

De este total, 500 procedimientos se llevarán a cabo en la Unidad de Cuidado Animal, en Engativá, y otros 500 en la Universidad Nacional, sede Bogotá. Los 1.000 cupos restantes estarán disponibles a través de jornadas móviles que recorrerán 18 localidades de la ciudad, entre ellas Suba, Ciudad Bolívar, Bosa, Kennedy y Usaquén.

El programa busca garantizar el bienestar de perros y gatos en condición de calle, así como de aquellos que pertenecen a familias de estratos 1, 2 y 3. Para acceder al servicio, los ciudadanos deberán agendar un turno a través de la página web turnos.animalesbog.gov.co. Una vez registrado, el sistema enviará la información del turno asignado por mensaje de texto o correo electrónico.

Gato / animales / mascotas Foto: Redes sociales

“Queremos que cada vez más familias tengan acceso a un servicio gratuito y de calidad que aporta al control poblacional y, sobre todo, al bienestar de los animales de compañía en la ciudad. Con estas jornadas seguimos consolidando nuestro programa Esterilizar Salva”, aseguró Antonio Hernández Llamas, director del IDPYBA.

Los requisitos incluyen que los animales tengan entre 4 meses y 8 años, se presenten en buen estado de salud y en ayuno. Además, el día del turno se debe llevar copia de la cédula, un recibo de servicio público reciente y los elementos de seguridad y transporte adecuados para cada especie.

Esterilizar no solo previene embarazos no deseados, sino que también aporta beneficios de salud como la reducción de tumores, eliminación del celo en hembras, disminución de conductas agresivas en machos y una mejor calidad de vida en general.