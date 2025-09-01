Alcalde Galán pide retirar del Concejo polémico proyecto de 'reforma tributaria' en Bogotá

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán; y la secretaria de Hacienda, Ana María Cadena Ruíz, enviaron una carta al Concejo de Bogotá solicitando el retiro de la reforma tributaria de la ciudad, propuesta por ellos el pasado 6 de agosto.

Este proyecto buscaba reestructurar el sistema impositivo distrital y estaba enmarcado en tres objetivos, según le dijo a Blu Radio María del Pilar López, secretaria de Desarrollo Económico de Bogotá, al momento de la presentación del proyecto.

Y es que la reforma apuntaba a aumentar la competitividad de la ciudad, equidad y progresividad y autonomía económica, de acuerdo con López.

Sin embargo, la propuesta generó polémica al incluir medidas como una reorganización del ICA, aumento al 21 % para el sector financiero y la producción y expendio de tabaco y, bebidas alcohólicas, que antes estaban alrededor del 13 % o 14 %.

Sumado a eso, también contemplaba un impuesto de alumbrado público.

“De acuerdo con lo establecido en el parágrafo 3 del artículo 65 del Acierto Distrital 741 de 2019, de manera atenta, actuando como autores del Proyecto de Acuerdo 767 de 2025 ‘Por medio del cual se establecen incentivos tributarios para competitividad, la inversión y la generación de empleo en Bogotá D.C., se optimiza el recaudo de los tributos distritales, se autoriza la compilación de la normativa tributaria distrital y se dictan otras disposiciones’, solicitamos el retiro del mismo”, se lee en la carta dirigida al Concejo.

Alcalde Galán en el Concejo de Bogotá X: @ConcejoDeBogota

Publicidad

Al respecto, Cadena se pronunció a través de su cuenta de X a favor de esta decisión, argumentando que la próxima semana se volverá a radicar el proyecto en busca de una mejor inversión para la ciudad.

“Hemos avanzado en conversaciones con gremios y con concejales. Seguiremos avanzando. Por eso, la próxima semana volveremos a radicar nuestro acuerdo para la equidad y la inversión: un proyecto que permite disminuir el ICA al 68 % de los contribuyentes y el predial al 55 % de los hogares de estratos 1, 2 y 3”, puntualizó.

Bogotá necesita una estructura tributaria más simple y progresiva que incentive la inversión y genere empleo.



Estas discusiones nunca son fáciles, pero la ciudad se merece que en el Concejo se discuta este proyecto. Hemos avanzado en conversaciones con gremios y con concejales.… https://t.co/dItO7qQku2 — Ana María Cadena (@CadenaAnaMa) September 1, 2025

Por su parte, el concejal Julián Sastoque celebró la decisión y aseguró que se espera un proyecto más sensato.

Publicidad

“Afortunadamente el alcalde, que se vio enredado en el trámite, decidió retirarla. Una reforma que le subía impuestos a las matrículas en universidades, a la distribución del gas o hasta la producción de comida para mascotas, a las peluquerías, además de un nuevo impuesto, era insostenible”, escribió en su cuenta de X.

Otras reacciones llegaron por parte del vicepresidente del Concejo, Juan David Quintero, quien pidió que se diera la discusión de la reforma. Sin embargo, Miguel Silva, secretario general del Distrito, le ratificó que el proyecto volverá a ser presentado la próxima semana.

“Es una garantía que hay que dar con todas las garantías y las cartas sobre la mesa”, respondió a través de sus redes sociales.