Galán nombra a María del Pilar López como secretaria de Desarrollo Económico de Bogotá

A través de su cuenta de X, el alcalde electo de Bogotá, Carlos Fernando Galán , quien asumirá las riendas del segundo puesto más importante del país el próximo 1 de enero de 2024, reveló que María del Pilar López ocupará el cargo de secretaría de Desarrollo Económico de la ciudad.

López tiene formación como economista e historiadora de la Universidad de los Andes, y doctora en desarrollo económico de la London School of Economics. Actualmente es profesora e investigadora de la facultad de economía de la Universidad de los Andes, también se desempeña como directora de investigaciones en Colombia Fintech.

Su presencia académica se extiende internacionalmente, siendo profesora asistente en Economía en la Universidad de los Andes, investigadora asociada en el Latin American Centre y Visiting Senior Fellow en el Firoz Lalji African Centre. Además, participó en investigaciones en el Centre for Drugs and Crime (CESED) y es co-investigadora en el Centre for Gender, Justice and Security de la London School of Economics.

López lidera la red Women in Environmental Economics for Development (WinEED) como parte de la Environment for Development (EfD) network. Antes de unirse a la Universidad de los Andes, tuvo un papel destacado como Fellow en el departamento de Historia Económica de la London School of Economics.

Además, tiene un doctorado en Economía del Desarrollo, una maestría en Investigación en Economía, una maestría en Economía, y una maestría y licenciatura en Historia. María del Pilar López se ha destacado como experta en Economía del Desarrollo, Historia Económica y Economía Política.

Los intereses de investigación de López se centran en la intersección de la Economía del Desarrollo, la Historia Económica y la Economía Política, explorando temas como tierra, conflicto, género, cambio climático y vivienda.

La designación de María del Pilar López como Secretaria de Desarrollo Económico de Bogotá es otra ficha que sigue configurando el alcalde electo Carlos Fernando Galán para su alcaldía.

