Galán pone fin a 'chicharrón' en Engativá: obra que se creía perdida será entregada muy pronto

Luego de seis años de espera, finalmente la avenida José Celestino Mutis, o mejor conocida como la calle 63, sería entregada. De hecho, el mismo director del Instituto de Desarrollo Urbano, Orlando Molano, reveló que el tramo que conecta la carrera 114 y la carrera 122 en Engativá estaría listo y será entregado en unos cuantos días.



Obra de la Mutis parecía perdida

Para muchos, la prolongación de la Mutis representó un serio dolor de cabeza para los residentes del occidente de Bogotá, y es que año tras año se les prometían avances que al final nunca se hicieron realidad, hasta que la administración de Carlos Fernando Galán destrabó el proyecto.

Molano aseguró que cuando Galán asumió la alcaldía de Bogotá, la obra apenas contaba con un 54% de ejecución, pero en menos de dos años logró un avance importante para poder terminarla.

“Recibimos una obra en poco más de la mitad. Hoy podemos decir que en muy pocos días la entregamos completa y en funcionamiento”, explicó el director del IDU.

Ahora sí, gracias a esta obra más de un millón de ciudadanos que sufren a diario los trancones de Engativá podrán darse un respiro en sus recorridos, pues contarán con una salida directa hacia el occidente de la capital.

🚧✨La av. Mutis (calle 63) será pronto una realidad.



👷‍♂️ Nuestro director, @OrlandoMolanoP, destacó que en pocos días estarán listos los segmentos viales y la conservación de las vías aledañas.



🙌 Los vecinos ya celebran esta transformación que mejora la movilidad y le da nueva… pic.twitter.com/PNvRKGhjxb — IDU Bogotá (@idubogota) August 23, 2025

Movilidad en Engativá con la nueva Mutis

La vía cuenta con 3,13 kilómetros de longitud y además tendrá dos calzadas de tres carriles por sentido, separadas por un eje central. Este detalle no solamente mejora la circulación de carros, sino que además descongestiona vías vecinas que colapsan en horas pico.

Publicidad

Por otra parte, la obra está preparada para mejorar la movilidad de todos, ya que incluye 2 kilómetros de ciclorruta y otros 18.000 metros cuadrados de espacio público en andenes y zonas para peatones.

Según el IDU, esta es una apuesta más equilibrada entre carros, bicicletas y peatones.



Galán hace pedido especial

La entrega de la obra de la Mutis no viene sola, pues estaría acompañada del anuncio de que el IDU pavimentará calles en sectores cercanos como Villa Gladys y Pueblo Viejo, lo que hará que los residentes de estos barrios puedan tener mejor conexión con la vía.

“La instrucción del alcalde es clara: no solo se trata de abrir un corredor principal, sino de mejorar la movilidad en toda la zona y la calidad de vida de los vecinos”, subrayó Molano.

Publicidad

Ahora, con la entrega de esta obra, Galán sigue mostrando resultados concretos en materia de movilidad. Además, Engativá no solo tiene una nueva vía, sino también más conexiones seguras para ciclistas y peatones, por lo que una deuda que estaba desde hace seis años finalmente se ve saldada.