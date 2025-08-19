IDU confirmó que tumbarán dos puentes en Bogotá: conductores deben buscar rutas alternas

Bogotá sigue trabajando para recibir un importante cambio en materia de movilidad y, con las obras del Metro de Bogotá, mucho podría transformarse en temas de transporte, así como en la calidad de la malla vial. Por esta razón, el IDU ha tenido que tomar medidas para enfrentar dicho impacto.

Por ejemplo, dos puentes que han sido referentes en cuestión de movilidad para la capital dejarían de existir. Esto, como medida de cara a las obras que prometen transformar la calle 13, una de las vías más congestionadas de Bogotá.



Ampliación de la calle 13 con TransMilenio

El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) confirmó el proyecto que busca modernizar este corredor vial, el mismo que conecta a la capital con municipios aledaños y que diariamente soporta una alta congestión de buses, camiones y vehículos particulares.

La obra contempla la construcción de 10 carriles, de los cuales cuatro serán mixtos por sentido y dos exclusivos para TransMilenio. Adicionalmente, se proyecta levantar 14 estaciones nuevas, entre ellas una cabecera y un patio taller que permitirá una capacidad para 124 buses biarticulados.

Con esta transformación se beneficiarán los residentes de Fontibón, Kennedy y Puente Aranda, así como quienes se movilizan desde Mosquera, Funza y Madrid.



Demolición de puentes en Puente Aranda

Un detalle que ha dado de qué hablar en este proyecto consiste en la demolición de dos estructuras que eran cruciales para la movilidad de la ciudad: el puente de la avenida de Las Américas con carrera 50 y el de la calle 13 con carrera 50, ambos en la localidad de Puente Aranda.

El IDU explicó que adelanta un Plan de Manejo de Tráfico de alto impacto para coordinar de manera adecuada la implosión. Asimismo, la intervención, que se espera comience en septiembre, incluirá trabajo conjunto con empresas de servicios públicos, organismos de seguridad y otras entidades distritales.

Estos puentes hacen parte del lote 1 de la obra, donde se levantarán seis nuevas estructuras. La idea es organizar el flujo vehicular en varios niveles: dos puentes para tráfico mixto y una glorieta elevada que permitirá la conexión directa de los buses de TransMilenio con la calle 13 y la avenida de Las Américas.



Nueva movilidad en Bogotá

Más allá de los carriles adicionales o las estaciones de TransMilenio, la calle 13 está pensada como un corredor multimodal, con ciclorrutas, zonas verdes, espacio público y redes peatonales.

La administración distrital asegura que esta es una apuesta por una movilidad incluyente y sostenible, capaz de aliviar la congestión diaria y mejorar la conexión entre la capital y los municipios de Cundinamarca.

Con la obra, más de 14 mil pasajeros por hora y por sentido podrán movilizarse en buses 100 % eléctricos, en un corredor que, aunque perderá dos puentes icónicos, promete darle a Bogotá una cara distinta en materia de transporte y urbanismo.