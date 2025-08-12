Metro de Bogotá y Regiotram funcionarán aunque se vaya la luz: Distrito confirma solución

La llegada de dos nuevos sistemas de transporte a Bogotá, como el Metro de Bogotá y el Regiotram, ha despertado gran expectativa en la ciudadanía, pues se espera que estos alivien los problemas de movilidad que afectan a los bogotanos. Adicionalmente, se prevé que los trenes sean totalmente eléctricos, lo que aportaría de manera significativa al cuidado del medio ambiente.

Sin embargo, muchos se preguntan qué pasaría con ambos sistemas de transporte en caso de que se vaya la luz o se presente alguna falla eléctrica. Ante estos escenarios, Enel ya tiene una respuesta y un plan definido.



Enel impulsaría la movilidad eléctrica en Bogotá

Enel Colombia avanza de manera significativa en la construcción de dos subestaciones eléctricas, que serán el corazón de la Línea 1 del Metro de Bogotá y del Regiotram de Occidente. Ambas iniciativas funcionarán con energías limpias y transformarán la movilidad tanto urbana como regional.

Según explicó Mónica Cataldo, gerente de Distribución de Enel Colombia, estos proyectos representan un compromiso firme con la transición energética y el fortalecimiento de la infraestructura eléctrica del país. Las dos subestaciones serán clave para garantizar el suministro estable y eficiente de energía a los sistemas de transporte.

Vagón del metro de Bogotá que llegará desde China

Subestación Montevideo: energía para el Regiotram

La Subestación Montevideo estará ubicada en Puente Aranda y será la encargada de suministrar energía al Regiotram de Occidente, sistema que conectará municipios como Funza, Mosquera, Madrid y Facatativá con Bogotá. De acuerdo con el Distrito, el Regiotram reducirá hasta en un 60 % los tiempos de viaje, beneficiando a miles de personas diariamente.

La obra ya presenta un avance del 60 % y se espera que esté lista a finales de 2025. Contará con dos transformadores de 40 MVA, líneas de transmisión de 115 kV y conexión directa al Patio Taller del Regiotram. La inversión estimada asciende a 91.000 millones de pesos.

Estamos construyendo una línea de alta tensión y 15 circuitos de media tensión que saldrán de la Subestación Montevideo para reforzar la red eléctrica y mejorar la calidad del servicio en la zona.

Subestación Porvenir: el motor eléctrico del Metro

Por su parte, la Subestación Porvenir será instalada en Bosa y alimentará la Línea 1 del Metro de Bogotá, capaz de movilizar a más de un millón de pasajeros al día y beneficiar a los residentes de más de 70 barrios distribuidos en nueve localidades.

El avance de esta obra supera el 70 % y se proyecta que finalice en el segundo semestre de 2025. Tendrá dos transformadores con capacidad total de 80 MVA y nueve líneas de transmisión de 115 kV. La inversión alcanza los 60.000 millones de pesos.

En la construcción de ambas subestaciones participan alrededor de 250 personas, que no solo aportan su mano de obra, sino también promueven la conciencia sobre la importancia de la transición energética. Estas infraestructuras marcarán un hito para la movilidad sostenible y la innovación eléctrica en Colombia.