Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Colombia despide a Miguel Uribe
María Claudia Tarazona
Alfredo Saade
Isla Santa Rosa

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Metro de Bogotá y Regiotram funcionarán aunque se vaya la luz: Distrito confirma solución

Metro de Bogotá y Regiotram funcionarán aunque se vaya la luz: Distrito confirma solución

La llegada de dos nuevos sistemas de transporte a Bogotá, el Metro de Bogotá y el Regiotram, ha despertado una gran expectativa en la ciudadanía.

Regiotram de Occidente
Regiotram de Occidente
Foto: Gobernación de Cundinamarca
Por: Jhonatan Bello
|
Actualizado: agosto 12, 2025 01:28 p. m.

La llegada de dos nuevos sistemas de transporte a Bogotá, como el Metro de Bogotá y el Regiotram, ha despertado gran expectativa en la ciudadanía, pues se espera que estos alivien los problemas de movilidad que afectan a los bogotanos. Adicionalmente, se prevé que los trenes sean totalmente eléctricos, lo que aportaría de manera significativa al cuidado del medio ambiente.

Sin embargo, muchos se preguntan qué pasaría con ambos sistemas de transporte en caso de que se vaya la luz o se presente alguna falla eléctrica. Ante estos escenarios, Enel ya tiene una respuesta y un plan definido.

Enel impulsaría la movilidad eléctrica en Bogotá

Enel Colombia avanza de manera significativa en la construcción de dos subestaciones eléctricas, que serán el corazón de la Línea 1 del Metro de Bogotá y del Regiotram de Occidente. Ambas iniciativas funcionarán con energías limpias y transformarán la movilidad tanto urbana como regional.

Según explicó Mónica Cataldo, gerente de Distribución de Enel Colombia, estos proyectos representan un compromiso firme con la transición energética y el fortalecimiento de la infraestructura eléctrica del país. Las dos subestaciones serán clave para garantizar el suministro estable y eficiente de energía a los sistemas de transporte.

Metro de Bogotá.jpg
Vagón del metro de Bogotá que llegará desde China

Subestación Montevideo: energía para el Regiotram

La Subestación Montevideo estará ubicada en Puente Aranda y será la encargada de suministrar energía al Regiotram de Occidente, sistema que conectará municipios como Funza, Mosquera, Madrid y Facatativá con Bogotá. De acuerdo con el Distrito, el Regiotram reducirá hasta en un 60 % los tiempos de viaje, beneficiando a miles de personas diariamente.

La obra ya presenta un avance del 60 % y se espera que esté lista a finales de 2025. Contará con dos transformadores de 40 MVA, líneas de transmisión de 115 kV y conexión directa al Patio Taller del Regiotram. La inversión estimada asciende a 91.000 millones de pesos.

Publicidad

Subestación Porvenir: el motor eléctrico del Metro

Por su parte, la Subestación Porvenir será instalada en Bosa y alimentará la Línea 1 del Metro de Bogotá, capaz de movilizar a más de un millón de pasajeros al día y beneficiar a los residentes de más de 70 barrios distribuidos en nueve localidades.

El avance de esta obra supera el 70 % y se proyecta que finalice en el segundo semestre de 2025. Tendrá dos transformadores con capacidad total de 80 MVA y nueve líneas de transmisión de 115 kV. La inversión alcanza los 60.000 millones de pesos.

Publicidad

En la construcción de ambas subestaciones participan alrededor de 250 personas, que no solo aportan su mano de obra, sino también promueven la conciencia sobre la importancia de la transición energética. Estas infraestructuras marcarán un hito para la movilidad sostenible y la innovación eléctrica en Colombia.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Metro de Bogotá

Regiotram de Occidente

Enel - Codensa