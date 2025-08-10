Revelan como serán las 16 estaciones del Metro de Bogotá: por fin les meterán baños

Según lo revelado recientemente por la Alcaldía de Bogotá, la construcción de la Primera Línea del Metro sigue su marcha. Aunque el viaducto de los trenes ya tiene un diseño definido, muchos ciudadanos se cuestionan cómo serán las estaciones del metro o si tendrán similitudes con las de TransMilenio.

De acuerdo con la Empresa Metro de Bogotá, las estaciones contarán con arquitectura bioclimática, es decir, diseñada para minimizar el uso de sistemas de aire acondicionado, con el objetivo de reducir costos operativos. Además, deberán cumplir con los requisitos de certificación Bogotá Construcción Sostenible. Entre las medidas destacadas estará un sistema para recoger aguas lluvias y reutilizarlas dentro de las instalaciones.



Estaciones del Metro de Bogotá con baños y servicios

Una de las novedades más esperadas será la presencia de baños públicos, una petición constante de los usuarios que en TransMilenio solo se encuentra en los portales. Además, se incluirán áreas para venta y recarga de tarjetas, cicloparqueaderos y servicios de primeros auxilios. Estos elementos buscan ofrecer un servicio más cómodo y seguro para los pasajeros.

No obstante, las estaciones no se limitarán a la funcionalidad. También tendrán espacios que fortalezcan la identidad de la capital, promoviendo el arte, la cultura y la memoria. Entre ellos se destacan: Vitrinas para la Memoria Local, espacios para interpretaciones artísticas, Biblio-Metros, Salones Múltiples y áreas CADE y SuperCADE.

Así son los trenes del Metro de Bogotá Foto: @Bogota - @CarlosFGalan

Tipos de estaciones y su distribución

Las 16 estaciones de la Primera Línea del Metro de Bogotá contarán con tres tipos de diseños, cada uno adaptado para optimizar la experiencia de los usuarios.



Estación Especial: Este diseño tendrá edificios de acceso conectados con la nave central por pasarelas ubicadas en su extremo oriental. Su objetivo es facilitar la integración con el entorno urbano.

Este diseño tendrá edificios de acceso conectados con la nave central por pasarelas ubicadas en su extremo oriental. Su objetivo es facilitar la integración con el entorno urbano. Estaciones tipo mezzanine: Sin edificios de acceso, pero con un diseño compacto y robusto. Destacan por sus estructuras elevadas con vigas y columnas de gran tamaño, debido a que el tren circulará por encima. Estarán conectadas con nuevos corredores peatonales, zonas arborizadas y espacios comerciales.

Sin edificios de acceso, pero con un diseño compacto y robusto. Destacan por sus estructuras elevadas con vigas y columnas de gran tamaño, debido a que el tren circulará por encima. Estarán conectadas con nuevos corredores peatonales, zonas arborizadas y espacios comerciales. Estaciones descentralizadas: Compuestas por dos edificios separados —uno para el ingreso en sentido ascendente y otro para el descendente— unidos por una pasarela aérea que facilita el abordaje.

Ubicación de las estaciones del Metro de Bogotá

Las estaciones estarán conectadas con el sistema TransMilenio y se ubicarán en los siguientes puntos: